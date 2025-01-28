特朗普曾說上任後24小時內便可解決俄烏戰爭，結果過了一天做不到，改為希望在上任後100天內達到這個目標。能否成功，還是未知之數，但若特朗普堅持，俄烏戰爭是會走向休戰和談的方向。

拜登代表俄烏戰爭中的美國利益，政治上打壓俄羅斯，削弱歐盟，經濟上裨益美國軍火生產商和相關勢力。當然，拜登家族早已從烏克蘭賺取商業利益，戰爭也有利美國部分企業安排戰後分別佔據烏克蘭的土地與礦產資源，此所以在2014年起規劃，2022年引俄開戰，短短兩年美國在烏克蘭投入1,000多億美元，歐盟亦投入差不多的資金。但這些資金無論是援助或借款，均集中在軍火，單是美國供應的，便佔用了大部分的美國經援和軍援，軍火的生產供應遍布於美國20多個城市的企業。

這場仗是烏克蘭出土地、出兵，犧牲基建，美國等為主的軍火商供應武器，振興美國。對美國而言，是另一種形式的用財政資金刺激經濟的方法，也是立國以來一貫的戰爭推動經濟的傳統。特朗普之反對，一是針對拜登家族的利益，更重要的是他代表美國另一部分的利益勢力，不願意政府用千億美元的投入，讓國防工業等利益集團獨享好處，本質上屬美國國內利益集團之爭。

拜登在下台之前，急急的把任內政府批准援烏的資金使用，為的是怕特朗普立法禁止。去年12月，距拜登下台不足一個月，美國便急送25億美元軍火往烏克蘭，並公布批撥35億美元額外預算援烏。因而，特朗普上任時，烏克蘭已有足夠的美援來支持短時期的戰爭。特朗普用行政命令停止所有對外援助90天，把給烏國的經援全部凍結，雖然命令未涉及武器，卻影響烏軍的經常支出，包括軍兵工資，且有可能用進一步的命令把武器供應也終止，因而烏克蘭未必可期望在現有武器消耗完的幾個月內便有補充，反而大有可能屆時便斷糧（經費與武器）。烏克蘭戰爭是依靠美國與歐盟的供應支撐，美國停止援助，歐盟不會也不能獨力支撐，此所以特朗普有信心可把戰爭終結。

只要特朗普堅持停止援助，也讓出現時俄羅斯佔據的烏克蘭土地，澤連斯基大勢已去，只能帶着貪污所得往歐美作寓公。歐盟亦會撤退，且因此會助長歐洲反對北約、要求與俄和好的在野聲勢，歐洲又會有一大轉折了。