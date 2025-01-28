有一段時間，特朗普對他很快就能叫停俄烏戰爭認為很簡單：如果烏克蘭不聽話，美國就停止援助，它就立馬完蛋，一天也撐不下去；如果莫斯科不聽話，美國就繼續支持烏克蘭，繼續制裁俄羅斯。特朗普以為，烏總統澤連斯基和俄總統普京都會怕他或給他面子。

不料，一向在山姆大叔面前一忽兒強硬要求必須給烏克蘭大幅提高軍援、一忽兒又「叩頭如搗蒜」的澤連斯基並不「好使」，總有自己的主張讓特朗普感覺不爽，否則，烏克蘭不會同意停火。普京就更不必說了，他對特朗普的「賣交情」、「放軟身段」沒啥興趣，並不重視，只是點頭示意，客氣客氣而已。俄方提出的停戰條件一向很辣，而且明確表示，現階段莫斯科的軍事行動不會減輕，仗會打下去，要拿到更多的籌碼，這令特朗普頗為尷尬。俄烏雙方目前的做法，都在與特朗普的停戰大計唱反調，漸行漸遠。

對特朗普而言，澤連斯基算是個軟杮子，實在不行，就把他捏爛了，盡可能滿足普京的要求。但這對美國有甚麼好處呢？這等於讓它屈服俄羅斯，也很丟人呀！而狡猾程度一點兒不比特朗普低的澤連斯基更看透了這點，他開出了最新條件，表示如果西方國家因應俄烏停火而要在烏國部署維和部隊，那麼美國軍隊也需要參與，他認為歐洲盟友沒有足夠士兵對俄羅斯構成實際威脅。澤連斯基又說，目前停火唯一的問題，是烏克蘭要獲安全保證。他更說，在俄羅斯談判交涉之前，先要從美方得到承諾。

然而，澤連斯基想要的這個「唯一的保證」，正是俄羅斯最不可能給任何人的——在烏克蘭境內不可以有北約、美軍的存在。莫斯科的底線是，烏克蘭必須「中立化」，永遠不可加入北約。就在同一時間，俄羅斯常駐聯合國第一副代表表示，特朗普要先弄清俄烏之間不僅僅是結束戰爭的問題，而是首先需要解決烏克蘭危機的根本原因。

眾所周知，這個根本原因，就是北約東擴，特朗普咋辦呢？