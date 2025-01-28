都說美國政客一代不如一代，確實不假，看看新任國防部長海格塞斯，就知道美國政壇都是些甚麼貨色。海格塞斯雖然曾在美軍服役，還上過戰場，但資歷和經驗都很短淺，更毫無從政經歷，根本不夠班執掌國防部。加上此君醜聞纏身，涉及性侵、酗酒和家暴，明顯是德行有虧。只因擔任霍士新聞主持期間力撐特朗普，就獲得封賞，成為內閣重臣，這不正是赤裸裸的政治分贓嗎？難怪在參議院確認其提名的投票中，贊成票和反對票各50，幾乎不獲通過，倘若不是副總統萬斯投下關鍵一票，他這個國防部長恐怕當不成。

最好笑的是，在早前的國會聽證會上，海格塞斯面對議員的質詢竟然一問三不知，眾多東盟成員國中連一個名字也說不出，只知道美國在亞太的盟友有日本、南韓和澳洲，偏偏這3個國家都不是東盟成員國，其國際常識和地理知識之貧乏，實在匪夷所思。這種不學無術的政治菜鳥執掌國防部，參與制訂美國軍事政策，怎不叫人擔心？他上任伊始便信口胡吹，揚言要完成特朗普「以實力促成和平」的使命，還要阻止中國在印太地區的「侵略」，簡直不知所云。

見微知著，特朗普政府內閣濫竽充數，不少人既沒有專業知識，也沒有行政經驗，只懂得阿諛奉承，因為侵侵要的不是幕僚，而是僕人，只需唯唯諾諾、聽從命令就可以。這也正是美式民主的最大特點，不是選賢與能，而是選愚與廢，導致劣幣驅逐良幣，外行領導內行。

有人曾經慨嘆，美國政壇了解中國的人愈來愈少，自從基辛格那代政治家退出歷史舞台後，再也沒有真正的「中國通」。實際上，美國政壇不僅沒有中國通，連稍微了解中國的政客也很難找，大多是譁眾取寵，靠攻擊中國來吸引眼球。甚至那些所謂的智庫和學者也是瞎子摸象，對中國一知半解或一無所知。

正所謂，知己知彼，百戰不殆；不知己不知彼，每戰必殆。這些年美國之所以屢屢出現重大戰略誤判，就是因為不了解中國、看不懂中國。美國新任國務卿魯比奧聲稱中國以「欺騙手段」成為超級大國，其實不是中國欺騙，而是老美自己欺騙自己，他們昧於形勢，高估自己低估別人，一子錯滿盤皆落索。美國實力雄厚，若不是自毀根基，任何國家都奈何不了它，壞就壞在老美喜歡瞎折騰，遲早葬送霸權。