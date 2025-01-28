美國是世界上唯一的超級大國，能有今天的地位，自有其成功因素，可惜到了現任總統特朗普手上，國家的老本開始一口一口被吃掉。常言道：「爛船尚有三斤釘」，何況老美本來並非爛船，因此偌大一個國家，不會一下子倒下來，但底子已變得愈來愈薄。

過去美利堅的鐵架子，主要是靠幾個因素撐扶起來，第一，是公平、自由的社會競爭環境；第二，是理智、公開的民主選舉制度；第三，是維持和平、正義的世界警察形象；第四，是在全球廣交盟友，得道多助；第五，是建立起美元霸權；第六，是發展高新科技，引領全球。

可是時至今日，特朗普與一眾豪商巨賈公然勾結，尤有甚者，侵侵揚言會將加密貨幣列為國家的儲備貨幣，言猶在耳，他和自己的老婆便馬上發行加密幣，據說頭3天之內，兩種加密幣的總值已跳升至600億美元！中國滿清年代的大貪官和珅，賺錢也遠沒有侵侵般容易，今天的美國社會，試問還有甚麼公平可言？在世人眼中，美國的民主選舉制度或許依舊公開，但已不是理智，上一屆選出的白宮主人拜登，既老朽昏庸，又濫用總統特權，強行赦免了自己犯罪的兒子亨特。今屆選出的特朗普，更像是混世魔王，肆意翻江倒海，以此觀之，美國的民主燈塔，顯然已在崩壞。

特朗普上台之後，又將美國世界警察的形象，一改而成世界強盜，他公然說要將格陵蘭、巴拿馬運河甚至是加拿大，都收入美利堅囊中。老美的盟友如今人人自危，昔日的親美陣營已出現裂痕。現在的美帝主義，只剩下美元霸權和高新科技業作支撐，但讓特朗普瞎搞下去，美利堅的底子再厚，恐怕早晚也會被搞垮。