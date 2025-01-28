以色列與哈馬斯繼續履行停火協議，各自釋放囚犯及人質，但以國指摘哈馬斯未有釋放一名女平民，拒絕重開加薩的內察里姆走廊，以讓流徙巴人重返北部家園。巴人重返加薩北部之路荊棘滿途，重建家園更是談何容易！

呢，美國總統特朗普一向傾向以色列，佢日前忽然表示，經歷長達15個月嘅以哈戰爭，加薩情況一團糟，恍如「拆卸現場」。侵侵說，幾乎所有東西都被毀，當地民眾正在死去，所以佢寧願與一些阿拉伯國家合作，在另一個地方建屋，這樣，加薩的巴人也許可以和平地生活以改變現狀。特朗普在專機「空軍一號」告訴隨行記者，他當天曾與約旦國王阿卜杜拉二世通電話，向對方表示佢想約旦收容更多巴勒斯坦人，並預告會跟埃及總統西西通電話，談論安置巴人問題。

事實上，以哈戰爭以來，埃及已收容大量巴人難民，總統西西曾經質疑以軍迫遷加薩北部的過百萬人口，只是驅逐加薩全境巴人大計的一部分，明言埃及不會收容更多巴人難民；至於約旦國王阿卜杜拉二世，也曾表示強迫巴人遷移是約旦的「紅線」。特朗普的「清空加薩」言論，連美媒也質疑如同違背華府多年來主張的「兩國方案」。

侵侵的「清空加薩」建議，欲吞併加薩的以色列極右政客自然叫好；現任以色列財長斯莫特里赫則指以巴「兩國方案」不切實際，並稱讚特朗普提出的「清空加薩」係「好主意」！

加薩遭以軍一年多的狂轟濫炸，如今滿目瘡痍，大部分建築物被毀，要重建恐需數十年甚至更久；如今特朗普乘機鼓吹「清空加薩」，並施壓力促埃及和約旦收留巴人，但他甫上任卻立即雷厲風行驅逐非法移民，政客的偽善，由此可略窺一二。