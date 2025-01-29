正論：千家萬戶喜迎春　新年要有新希望

一年伊始，萬象更新。今日是乙巳蛇年大年初一，人們換上新衣，拿着禮物，挨家逐戶拜年。小孩子忙於𢭃利是，成年人互道恭賀說話，洋溢着一片喜氣。來到新的一年，大家也希望揮別過去霉運，迎接豐收好日子。在經濟前景陰霾密布的背景下，港人暫時忘卻煩惱，喜度新歲，但願明天會更好。

昨日年廿九，市面人頭湧湧，年宵花市生意暢旺，沉寂多時的餐飲市道也出現小陽春，團年飯預訂很早就爆滿，市民亦不吝多花一千數百元「食豪啲」。大家都有個願望，就是蛇年比龍年好，做生意的日進萬金，打工仔步步高陞，小朋友快高長大，學生哥學業猛進，老人家身體健康。

前途是光明的，道路是曲折的。香港在龍年的經濟並不好，百業不景，市況低迷。尤其面對北上消費熱潮方興未艾，深圳以價廉物美搶客，香港全方面受到競爭，進入汰弱留強的時代。預料蛇年只會進一步加劇競爭態勢，大家只能精益求精，努力適應新環境。港人向來懂得靈活變通，現在是時候重拾這個優勢，增強競爭力。

另一方面，港府庫房空虛，財赤高達千億，開源節流未見效果。春節過後不久便會發表《財政預算案》，外傳港府有意上調現時針對500萬元年薪或以上最高收入人群16%的稅率。此外，當局又放風必會對長者兩元乘車優惠「開刀」。調整富人稅率，爭議當然比向中產開刀小得多，但香港正值搶人才、爭資金落戶之際，上調稅率隨時引起反效果。至於長者兩元乘車優惠，自從將門檻降至60歲後，財政負擔快速增加，開支愈來愈大。然而，高官連日落區，皆有長者反映，切勿收回乘車優惠，高官亦口爽答應。相信當局不會改變65歲或以上長者的乘車優惠，但60歲至65歲以下的一群，很大機會不再享有兩元乘車，不是將收費上調，就是索性取消，不論怎麼做都必然惹起反彈，如何做好解說，取得平衡，考驗高官的手段和智慧。

再說，既然財赤高企，高官又揚言要做好開源節流，一味向弱勢動手，高官公僕議員則繼續享受高薪，無論如何說不通。正如學者指出，如果全體公務員減薪一成，一年將可節省過百億元公帑，這才是立竿見影的節流之法。港府對此一味迴避，孤寒別人闊佬自己，民意肯定難以接受。

與此同時，國際局勢風高浪急，中美作為全球最大競爭對手，角力愈演愈烈，對立態勢更加明顯，香港絕對無法獨善其身。但有危也有機，在環球經濟不明朗，特別是歐洲經濟增長疲軟無力之際，東盟、全球南方、中東等新興市場反而有更大發展空間。香港的金融和貿易一直過於倚重傳統西方市場，這種保守取態必須改變，港府及商界要更積極有為向新興市場招商引資。

總而言之，新一年要有新希望。儘管前路波折重重，但只要港人咬緊牙關識變求變，富貴便能險中求。港府亦不能只是「使把口」，自身也要主動求變，帶領香港創新天。