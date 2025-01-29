產評：金蛇出洞賀新歲 中港股市發力追

今日是乙巳蛇年大年初一，期望靈蛇起舞迎新紀！四季之中，中國人最重視春節，象徵大地回春，生機勃勃，所謂紫氣東來，萬象皆春！隨着去年秋季以來內地積極出招刺激經濟，近月香港市道亦見回暖，今年投資市場焦點在於中港兩地全面提升互聯互通機制效用，有力激活資本市場，推動經濟增長，更好地應對中美博弈的大局，實現蛇來運轉！

特朗普上任不到一個月，美股已高處不勝寒，由人工智能（AI）板塊震盪引發調整，特朗普也表明屬意聯儲局繼續減息，以支持美國經濟景氣，美元短線有見頂回落迹象，資金從美股流往美債避險，部分流出美元資產，尋求多元投資，環顧全球，目前具規模而又具值博率的，離不開估值偏低而經濟逐步企穩的中國市場。反正中美只要守住不打實戰的底線，經濟持續發展，中國資本市場「金蛇出洞」時點將至。

若從世界經濟格局看，特朗普重新入主白宮的首年，內部整頓將是其施政重點，這包括移民政策、提升政府效率、放寬監管等，如何拿捏關稅政策，平衡充實國庫和維持競爭力，又得避免經濟急速降溫，從而避免出現滯脹等棘手問題。所以對特朗普政府而言，今年更需要是穩定的中美關係。如是者，有望為中國經濟帶來喘息的機會。

對中港而言，如何搞好經濟，促進兩地景氣回升，信心回歸，激活市場流動性，誠屬今年的重點工作。事實上，近幾年中港在資本市場互聯互通上做了不少工夫，例如設立人民幣股票櫃台，市場基礎已具備，卻遲遲未盡發揮效用。乘着去年4月中國證監會公布5項支持香港資本市場的措施，期望今年能盡快見到人民幣櫃台獲納入港股通，藉着做大港幣——人民幣雙櫃台交易規模，有力激活港股，並提供方便渠道讓投資者以人民幣配置資產，更好地服務人民幣國際化，以配合全球貿易區域化新格局的發展所需。

今年港股另一期待，乃新股市場持續回暖，吸引資金回流香港，從而進一步提升市場流動量，盤活中國資產，為市場注入強心針。無可否認，目前內地內部需求仍偏弱，市場信心尚未復原。不過，當局已表明全力穩股穩樓，得有信心今年在化解房地產及地方政府債務問題會有較積極的進展，期望兩地資本市場起動，強化股市融資功能，民營經濟氣氛回升，自然有望扭轉內需弱勢。

所謂「大澤龍伏藏遠志，奔原蛇蛻蘊生機」，龍年中港股市長期處蟄伏狀態，但去年第四季政策有力「托底」，已為今年應對地緣政治風險作好準備。若然踏入蛇年，中美關係意外回暖，美國繼續減息周期而美元回落，人民幣資產有望迎來翻身時機。就看香港資本市場能否做好本分，發揮融資功能，在近季香港的人流和資金流見改善下，藉首季金融業開好頭，全面推動增長巨輪，為百業包括樓市及消費市道給力，讓經濟徹底走出疫情以來的「冬眠」狀態，展現「春歸蛇起舞」的生機！