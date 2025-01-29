毫無疑問，美國總統特朗普是支持猶太復國主義。在美國面對的兩場戰爭中，烏克蘭要休戰；以巴之爭中，他還是偏幫以色列。和談可以，但主動權在以色列，不在美國，也主要跟從以色列的主張。

最明顯的證據是，特朗普要求約旦和埃及收容由加薩遷出的巴勒斯坦人，表面藉口是加薩受戰火摧殘，已難容巴人留居。實際是遵從以色列的要求，目的在清空加薩，驅逐巴勒斯坦人。加薩沒了巴勒斯坦人，以色列在西岸佔領區也強制猶太人移入，目的便是把巴人趕走，讓猶太人佔領，由此聯合國的以巴「兩國方案」便沒法執行。

這是特朗普意圖欺騙約旦、埃及和巴勒斯坦人民，執行以色列的種族清洗政策。現時他是笑裏藏刀，巧言勸說。約旦與埃及堅決反對，他下一步大有可能像對哥倫比亞反對遣返非法移民那樣，以高關稅脅迫。約旦、埃及接受美國的援助頗多，特朗普將藉減少援助來壓迫兩國。兩國的親美政權可怎樣抗拒呢？

以色列在加薩停火，但在西岸佔領區和黎巴嫩南部依然以武力殺傷平民，這與清洗加薩的行動相配合，後者阻難民返回加薩北部家園已十分明顯。在暫時停戰，重整軍隊，讓哈馬斯釋放人質，以減低國內反戰的政治壓力。內塔尼亞胡政權下一步多數是重啟戰爭，擴大以色列對周邊國家領土的佔據。特朗普一上台便一改拜登禁令，批准出口2,000磅炸彈往以色列，讓其轟炸巴勒斯坦民眾，可見其更緊密地與以色列配合，準備重啟戰爭。

在特朗普支持下，下一場戰爭必然更激烈，以色列大有進攻伊朗的可能。俄羅斯被迫撤出敍利亞，正好讓美國與以色列可攻伊朗，以及伊朗在伊拉克所屬的地方武裝。美國資助的庫爾德軍亦可出動，既北打現佔敍利亞的土耳其傀儡軍隊，還可南下進侵伊拉克、伊朗。中東置於特朗普與猶太復國主義勾結之下，危機更大。

哈馬斯在換囚期間表現出來的重整隊伍，反映抗以勢力的強韌。戰事再起，便是猶太人與阿拉伯人的又一場決戰。加薩西岸佔領區，以至黎巴嫩、敍利亞都會捲入戰火，以色列在美國支持下能否戰勝？抑或是以色列直接面對與阿拉伯人一樣的滅國滅種的威脅？以色列沒有龐大的人口，來與阿拉伯民族及伊朗用軍民性命拚消耗，後果或堪虞。