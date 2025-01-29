按照美國的大選規律，特朗普一定要在選舉時否定拜登的對俄政策，聲稱勝選後盡快結束俄烏戰爭。但是，特朗普卻沒有表示要改變拜登的對華政策，沒有放棄把中國視為最大威脅、最大對手，且全力打壓的政策，他只是表明要利用和中國領導人的交情改善中美之間的緊張，要與中國合作解決世界上的問題，然後特朗普就向中國領導人邀請參加總統就職典禮，又主動通電話，誠意十足。

然而，特朗普在就職演說中聲稱要奪回巴拿馬運河時又劍指中國、誣衊中國掌控巴拿馬運河，繼續其「有中國出現的地方就是在危害美國安全」的邏輯和藉口，預示他會在各個方面繼續打壓中國。就此而言，我們必須警惕戒備特朗普的對華政策不會比拜登放鬆，很可能會更蠻橫，這是他的「美國第一」、「永遠稱霸」的「雄圖」決定的，也和他的隨心所欲、恃強霸道、說變就變的性格關係極大，一切都是不穩定的、不確定的，不可被他的「面子工程」所蒙蔽。

特朗普再次上台，年齡不饒人，他大概只有4年光陰，但他野心很大，要幹的內外大事很多，對此他是心急如焚，恨不得手起刀落，所向披靡。然而他的能力和美國的實力，要解決那麼多的大問題是很不匹配的，他又很擔心別人看清他的軟肋和窘境，於是他又要「示好」，又要「露出獠牙」，不能讓人小瞧了他！例如他在指示司法部長75天內不執行對TikTok的「不賣就禁」的法令時，又要讓美商「奪走」TikTok五成股權，聲稱中國如不批准，就對中國商品開徵最多100%的關稅。

特朗普的這一舉動，和他的「奪回巴拿馬」問題上攻訐中國，把他「求來不易」的改善中美關係的氛圍予以破壞。特朗普這樣做，無非是在施以「反革命的兩手」，保住面子以橫壓人。然而，嚇不了中南海，就在這時中俄領袖舉行視像會晤，這才令特朗普忐忑不安也。