近日美國股市出現劇烈震盪，科技股遭洗倉式拋售而引發一場小股災，導火線竟然來自中國企業最近推出的一款人工智能（AI）大模型DeepSeek。到底是怎麼一回事？事情是這樣的，DeepSeek雖是由中國一家規模不大的科企開發，卻能一鳴驚人，數據能力遠超國內所有同行，甚至不亞於美國明星科企OpenAI的最新大模型，而其成本僅為對方的三十分之一，所以一推出迅即成為蘋果公司平台下載量最高的免費應用程式，首度超越OpenAI旗下出盡風頭的ChatGPT。於是市場不得不懷疑，美國在人工智能方面還有多少領先優勢？美國大型科企超高估值是否合理？股市泡沫還能維持多久？

DeepSeek對美國市場帶來的巨大衝擊，再次證明了一個道理，中國科企往往能以創意新、成本低、效率高、規模大獲得市場認可，競爭力遠非美國科企所能相提並論。老美對此心知肚明，所以一直絞盡腦汁構築小院高牆，對中國進行各種封鎖，阻止中國使用美國技術、不許美國資金流入中國科技領域、不許美國人才服務於中國科企等等，無所不用其極。結果呢？中國反而屢屢取得技術突破，華為愈鬥愈勇、大疆無人機飛遍全球、TikTok征服美國年輕人、DeepSeek橫空出世，證明美國的小院高牆不但堵不死中國，反而促使中國加快自主研發，到頭來美國企業受到的損失更大，因為他們正逐漸失去中國這個龐大市場。

DeepSeek的成功，不僅意味着中國AI技術迅速趕上，也意味着美國高端晶片的需求未必如外界想像般大。眾所周知，美國股市的虛火主要靠幾家大型科企支撐，AI熱潮更是使這些科企的股價不斷破頂，一旦AI神話破滅，股市虛火無以為繼，距離泡沫爆破恐怕為期不遠了，這也正是美股出現小股災的真正原因。

當然，老美是不會認輸的，必然還會想方設法遏制中國，並加大技術封鎖力度。有美國科企知道競爭不過中國企業，竟然老羞成怒，要求華府調查DeepSeek持有「違禁品晶片」的情況。這恰恰證明他們黔驢技窮，明的玩不過，就使用陰招，這種老套路早已見怪不怪。所以說，老美就是不長記性，近年已有無數事實證明，不管他們如何不擇手段，都無法阻止中國繼續發展。貿易戰美國贏不了，科技戰美國也未必佔優，笑到最後的才是贏家。