國際政治領域的意識形態，大致可分為左派與右派。雖然兩者並非絕對的概念，在不同時代、地區可以有不同的含義，不過一般而言，左翼認為社會存在不平等現象，需要去掉不公；右翼相對來說較保守，主張捍衞階級和傳統價值。美國總統特朗普性格古怪，許多言行背離常人認知，但他在兩次大選中的表現反映他的政治光譜是傾向極右翼。

特朗普這次重返白宮，加上他所屬的共和黨全面掌控國會，不僅意味美國國內政治未來4年將發生巨大變化，也會對全球政經格局帶來深遠影響。不少人擔心特朗普不按常理的古怪個性、對公共政策的無知，以及輕視民主規範，會令世界愈加混亂。但依我來看，大眾可以從右派的思路去解讀特朗普的外交走向。

正常而言，理念相近的人會情投意合，有如英雄般惺惺相惜。所以特氏早前的就職禮打破傳統，除了邀請部分國家領袖出席外，也有一些外國右翼政黨的領導人赴會。不難想像，特朗普未來必定加強與以色列、匈牙利、阿根廷等右翼國家的關係。

至於左翼國家，與右翼完全是兩種不同的思維，可謂水火不容，特朗普肯定不會友好待之。例如，英國首相施紀賢所屬的工黨屬於中間偏左政治光譜，與特朗普的右派屬性格格不入。儘管施紀賢早前透過聲明釋出善意，特朗普最後都沒有邀請他出席自己的就職禮。除非英國讓步，否則美英關係在短時間都很難有突破，甚至有可能出現兩國左右翼對抗的局面。

德國下月舉行大選。馬斯克最近經常發聲，在網絡平台公然支持德國極右翼的另類選擇黨。馬斯克的個人行為，恰好反映隨着特朗普2.0時代的到來，美國的對外政策將由右翼思潮全面主導。