美國總統特朗普競選時講過，會在上任後24小時內結束俄烏戰事，但現在兩軍仍在戰鬥中。當然大家都理解這是選舉語言，因此對特氏食言也不感奇怪或認真追究。但戰事可在何時及以甚麼方式結束，全球都在關注。

特朗普要求俄羅斯立即結束這場「無意義的戰爭」，又放風指如對方拒絕就範，可能會對俄國更多種類的能源及稀土產品，以至向俄方供應物資的國家都實施制裁，後者似在暗示中國。但俄國、中國，以至全世界都沒有將有關警告當真，因為特氏向來不喜歡制裁，他愛的是關稅。制裁是拜登政府的慣用手段，但事實已證明無效，甚至會弄巧反拙，迫使被制裁方與其他反美國的國家加緊結盟，互助自強，令美國的政治敵人和經濟競爭對手愈來愈多，實力愈來愈強。

特朗普真正希望的，是盡快與俄總統普京對話甚至面對面談判。其一是俄國經過3年多的美西方制裁仍未有倒下，雖然士兵死傷慘重而須向北韓借兵，但先進導彈和核彈頭仍多的是。反觀烏軍已接近彈盡糧絕，在美西方開始「閂水喉」下，僅餘發動無人機和汽車炸彈恐襲的能力。要終結俄烏戰事，只能在談判桌上進行，如在戰場上解決，烏方以至美西方會輸得更慘。

其二是普京藉戰事先後肅清國內反對派和軍中的異己，在國內的地位比開戰前更穩，令到一向對獨裁者有偏愛的特氏更為尊重他。

兩人近日已爭相隔空表達對話、會面的意願。當中特朗普的多位親信不斷放風，暗示烏方不可能奪回所有被俄方侵佔土地、將來的維和部隊應由歐洲國家出錢出兵，又指戰事的根源為北約反口持續東擴，很明顯雙方正在傾條件。當停火方案大致草擬好，便是兩人通電話以至會面之時。