特朗普的國際經濟貿易認知，是與世界這上百年以上的全球化背道而馳，他要求的是美國優先，是美國生產與貿易的本地化。他揚言生產若不在美國，美國便要加關稅，從根本上不同意自由貿易的效益與意義。

生產要美國本地化，故此投資要在美國，不要在外國，以此吸引外資到美國生產。但美國資金要留在美國，不投資在美國以外。這是關起門來，限制資金與生產的美國本地化，由此必然帶來成本上升或比較優勢下跌。特朗普便利用高關稅，把外國生產商品進入美國市場內，要與美國本土生產的同等成本、同等價格。用關稅保護美國本地化的高成本生產，而不是用市場競爭迫使其改善。這便是回歸到美國在全球霸權之前的高關稅閉關自守，停留在一百多年前的政策。

作為全球名義上最大的經濟體，也控制了全球的金融與資金流轉，惟特朗普此舉逼不來在美國的實質投資，因成本太高；卻大規模削減進口，使去工業化的美國經濟趕不及再工業化，國內供應減少而通貨膨脹。也由於美國作為全球最大的進口市場，進口一下子大減，其他國家往美國出口的需求也大減。國際整體特別是出口為主的國家，便受到重大打擊，容易引發該些國家以至全球經濟衰退。

特朗普利用關稅政策，和由此而得到在美國市場出售的不同程度成本條件的優勢或劣勢，來敲詐進口國家。政治跟從的便可享低關稅，政治不跟從或與美競爭的便加高關稅，把關稅和市場開放政治化、武器化。自由市場的全球化便逆轉為特朗普以美國為中心的政治化、美國化。屆時各國不是自成體系，拋棄美國市場，便是要遵從特朗普，被迫與美國高成本產品同價競爭，且受制政治化的關稅政策，隨時會被加關稅，或甚以政治理由，排除在美國市場之外。只有美國認可的產品才可以在美國銷售。

美國市場閉關自守，也迫使其他各國同樣以高關稅來封鎖美國的出口，貿易戰變成國際市場相互排斥。但特朗普必然以政治、軍事擴大美國的市場，例如把加拿大變成美國第51個州，歐盟亦難免。他的貿易政策是封關自守，排斥外來產品，乃至對各種政治脅迫，軍事侵略。本質還是帝國主義，減除殖民主義，省卻麻煩。

在美國之外，各國將被迫組成非美的自由市場體系。那時，會是誰勝誰負？