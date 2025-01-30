適逢春節還是寫些傳統東西，以助消遣。

中國古人愛把「大人物」的相貌言行舉止吹得很特別，如說黃帝「生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而登天。」說帝堯「其仁如天，其知如神，就之如日，望之如雲。」說大舜「龍顏，大口，黑色，身長六尺一寸。」說文王「龍顏虎肩，身長十尺，胸有四乳。」說秦王「蜂準，長目，摯鳥膺，豺聲，少恩而虎狼心。」說漢高祖「隆準而龍顏，美鬚髯，左股有七十二黑子。」說朱元璋「姿貌雄偉，奇骨灌頂，志意廓然，人莫能測。」這些大人物的奇貌奇像大多由史官根據傳說記之，真是這樣嗎？無從追究，當它文藝誇張可也。

到了清代史筆風格大變，涉及到諸帝的描述「成了一個模子倒出來的人俑」，《清實錄》的記載「虛懸模糊，了無生氣」。清諸位帝王的相貌到底咋樣呢？只能從那時的朝鮮使者記述知道一些。例如說到順治帝「年甫十九，氣象豪俊，既非庸流，眸子暴獰，令人可怕。」說到康熙帝「今年9歲，壯大如12、13歲」，7年後「身長不過中人，兩眼浮胞深睛，細小無彩，顴骨微露」，又過3年「皇帝向西盤膝而坐……疎髯犯頰而斑白，雌雄眼，神氣清明。」說到乾隆「面稍圓而瘦，色黃而不白，似有精神，今年50，而無老態」，60歲時「聲音朗朗如碎玉，真氣動眾，福相盈溢。」說到嘉慶帝「顏色近於黃黑，身長不過中人，牙齒皆落，下顴瘦尖……無異凡人。」說到道光帝「黃面上廣下狹，短鬚無髯，頤長細眉，大口齒落。」說到咸豐帝「今為11歲，頗豐碩，有氣力，7歲能騎射。」說到同治帝「容貌端儼，眼采射人。」說到光緒帝「見其清弱，身體短小。」

這些記述頗為白描，帝王相貌與常人無大分別。事到如今，眾人觀各類富貴中人，官場上的、商場上的，更是連看白描都不必了。他們怎麼樣，也與相貌顯露關係不大也。