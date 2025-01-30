中美科技比併已到了白熱化的階段，尤其中國人工智能（AI）軟件DeepSeek橫空出世，不僅震散美國科技股，就連白宮新主人特朗普亦特地開腔，形容DeepSeek敲響美國AI業界的警鐘。

開發DeepSeek的「深度求索」公司總部在杭州，為初創公司，團隊都十分年輕，創辦人梁文鋒2002年以「高考狀元」的身份，進入浙江大學電子資訊工程科就讀。而這套軟件的開發者羅福莉更是年僅28歲，被譽為「AI天才少女」。總而言之，中國AI行業朝氣勃勃，創意無限，跟年輕人主導脫不了關係。

相較起來，美國的創科頭面人物皆上了年紀，蓋茨不用說，馬斯克53歲，朱克伯格較年輕但也40歲。蘋果在喬布斯年代是劃時代的品牌，但他死後便一落千丈，近年iPhone被指毫無新意。

三十年河東，三十年河西，風水輪流轉本是常事，但美國稱霸已久，面對中國崛起，完全無法接受和適應。白宮表示，國家安全委員會正評估DeepSeek會否危害國家安全，據報海軍已禁止使用。一班反華政客更是上竄下跳，聲稱DeepSeek竊取美國技術；美國OpenAI亦批評中國企業持續透過「蒸餾」技術從中獲得知識。

其實，全世界的技術一旦公開，都是互相取長補短，破舊立新，完全沒有甚麼好奇怪。如果美國AI技術這麼容易被竊取，為何法國推出的AI聊天機械人Lucie錯漏百出，推出短短3日就要下架？由此可見，一味諉過中國「偷」而拒絕正視中國進步，只會進一步令美國落後。中國一直有完整的製造鏈，成本可以壓縮到很低，DeepSeek也是一樣，而這正是「乜都貴」的美國短版。