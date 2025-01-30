美國總統特朗普猶如奇俠，出招可以完全不按常理，但他的一眾門徒，非但不以為忤，甚至會覺得是見怪不怪、其怪自敗。面對這樣一個怪傑、這樣一個政客，你如果懂得跟他打交道，反倒可能是一件好事。

很多政客既被傳統規矩束縛，也會被自己的承諾綑綁，特氏卻沒有這等疑慮，他在上一屆總統任期內曾大張旗鼓，說要封殺中國網絡平台TikTok，但如今一反常態，幾乎變成TikTok的守護天使。換作是其他政客，出爾反爾，很可能招來惡評如潮，甚至會被支持者徹底遺棄，但特朗普則沒問題，立場說變就變，粉絲們卻可以跟隨他的指揮棒任意擺動。

近年不少西方民眾掀起反華之風，很多政客心底裏未必抗拒中國，但為怕拂逆民情，惟有擺出一副兇巴巴的排華樣子。西方政客十居其九都是被民意牽着走，特朗普算是少有的例外，可以反過來帶動民意，他硬要將白說成黑，大量支持者也會跟着以白為黑。

特朗普近日對華的口風又變，以往說增加關稅是抗中的最佳武器，如今卻說不想跟中國打貿易戰，雙方若能談得攏，能夠不加關稅，就最好不要加。新任白宮主人是商人出身，商家以逐利為本，不一定有固定立場，而且哪怕他改變立場，也不必擔心如何向選民交代。這樣的政客對美國是好是壞，實在難說，但對中國而言，或許不是壞事。

中方在現階段應先摸清楚特朗普有何所圖，他是想讓美國商人買下TikTok的一半股權？想中國幫助結束俄烏戰爭？抑或想中國多買幾千億的美國國債？

所有東西都是有價的，只要對方能夠開出合理的價碼，北京不妨跟他來個明買明賣。