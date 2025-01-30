DeepSeek橫空出世、震撼全球AI產業，就在歐美一片驚嘆，連英偉達股價都一夕崩跌近17%之時，台灣的反應卻異乎尋常，充斥着嘲笑、質疑，似乎認為中國根本不可能做出這樣的東西，其中一定有詐。

例如有所謂財經網美，就質疑DeepSeek肯定謊報了開發成本，表示DeepSeek母公司「幻方量化」有深厚的量化金融背景，並高度依賴先進晶片進行AI模型訓練，聲稱使用低階晶片只是「無從驗證的說詞」。她認為歐美公司由於說謊會導致嚴重後果，所以傾向相信中國公司的說法，但「他們跟中國公司打交道的經驗太少了」。

名嘴矢板明夫雖坦承自己對半導體與高科技不甚了解，但以他的經驗來看，非常有可能是大陸發動大外宣的一部分。他認為這家公司2023年才在杭州成立，註冊資本才1,000萬元人民幣，但背景卻非常神秘，不難想像，後面一定有中國的國家力量在支持，所以中方宣傳「低成本」到底是真是假，認為還需要相關的查證。

號稱台灣「AI教父」的杜奕瑾，還產生了政治聯想，宣稱DeepSeek證實了中國大老闆暗助柯文哲，因為DeepSeek不願評論賴清德，卻對柯文哲讚譽有加！最扯的是號稱台灣數碼天才的唐鳳，對這件事情的反應，居然是示範如何繞過DeepSeek的限制，讓它回覆政治敏感話題。

歐美一樣有對DeepSeek質疑的聲浪，但多數反應是戒慎恐懼，連特朗普都說這正好刺激美國產業，讓美國人用更低廉的方式發展AI。但台灣的所謂菁英與天才，想的卻是嘲弄譏諷，完全不去思考這將對台灣造成多大的衝擊。這樣的心態還誇稱要在AI產業迎頭趕上，根本癡人說夢罷了。