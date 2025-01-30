今天大年初二，天文台說氣溫稍微會回升，不過，由今天開始連落6天微雨，咦！豈非乾冬濕年？不過，下周一，即2月3日適逢廿四節氣「立春」，代表新一年開始及春臨大地。春寒料峭，乍暖還寒，本港仍處流感高峰期，大家還是要提高警覺，出入在人多地方，最好戴口罩，在家亦要盡量保持空氣流通，潔淨衞生。

昨日本報「正論」叫大家「新年要有新希望」，老朽一把年紀，常常記掛歲月是一把殺豬刀，昔日追風少年，如今已要屈膝移步扶着落巴士！星移斗轉，時序在變，世人的命運又豈能不變。不過，退一步想，反正年年過年，那不是年年都應有個「新希望」嗎？於是放寬心情，只想活在當下，心胸突然開闊，未來6天即使有微雨，看到的應是「細雨輕敲春草綠，青山常伴白雲閒」，老朽仍能每日在這專欄為大家塗塗抹抹，抒寫一點世事風雲、人間情懷，真是樂何如之！感謝東方！感謝讀者多年不棄！老朽雖身老怯增年，新年卻仍懷新希望，縱使「百業響哀號」，年關難過也要過，於是「恭喜發財」！明天跑馬，記得睇東方馬經，祝讀者「紫氣東來萬象新」，贏到盆滿缽滿！

言歸正傳，新年有新希望，之不過偶爾回首，溫故亦能知新。前輩說，社會大亂之前，必有3種前兆，即無論何事，均黑白不分；其次是善良的人，愈來愈謙虛客氣；最後一種係問題到了嚴重的程度後，凡事皆被合理化，一切均被默認，不痛不癢，莫名其妙地虛應一番。老朽覺得最後的前兆最大鑊，一個國家、一個社會，若到了人人不敢講真話，莫名其妙地虛應一番，哪怎會有進步、改善的空間？若然連小孩也不敢直指「皇帝身上的新衣」就是光着屁股甚麼也沒有，這樣的社會是沒有前途的！