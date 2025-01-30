在中美關係近年的震盪中，科技戰日漸取代貿易戰，成為中美交鋒最激烈的領域，也是中國所稱「卡脖子」的焦點所在。作為高科技制高點的人工智能（AI）領域，更迎來短兵相接。

特朗普重返白宮，上任第一天就廢除拜登政府關於AI的行政命令，放寬對AI的監管限制。次日，特氏又簽署規模高達5,000億美元的「星門計劃」，建設數據中心、計算設施等關鍵技術平台，並引入軟銀、OpenAI、甲骨文等科技巨頭。多管齊下，以爭奪並確立美國在AI領域的全球領導權，鞏固美國在未來科技和經濟競爭中的優勢。

然而，一家之前名不見經傳的中國科技公司，以AI大模型DeepSeek，如同橫空出世，引來全球驚嘆，震動華爾街和硅谷。在「卡脖子」的大環境下，低成本開發DeepSeek實現了媲美OpenAI的卓越性能。這讓美國幾年來對中國晶片的持續打壓，陷入一定程度的尷尬境地。這方面解構了美國遏制中國的有效性，另一方面似乎又印證了其「正確性」──正因中國咄咄逼人的科技攻勢，才必須加碼遏制中國，而不是放鬆。

特朗普的顧問將DeepSeek形容為AI領域的「史普尼克時刻」，這概念原指當年蘇聯發射人造衞星，引發美蘇太空競賽。而特朗普的「星門計劃」則讓人想起上世紀80年代列根提出的「星球大戰」計劃。只不過，競爭對象由蘇聯變成中國，角鬥場從太空轉到AI。

在科技領域，中美的競爭已成為不爭趨勢。去年底，中國試飛了全球首架第六代隱身戰機，全球首艘電磁彈射兩棲攻擊艦四川號下水，再到如今DeepSeek的異軍突起，在相當多領域，中國幾乎成為美國唯一的對手。美國長期以來在科技創新、教育領域佔據領先地位，而中國在過去10多年裏，通過大規模投資、政策支持和自主創新，尤其在5G、AI、大數據、量子計算、載人航天等領域，進步亦不容抹殺。

科技競爭的另一層面是數據與網絡安全。經濟社會發展對數據、網絡愈趨依賴，深度綑綁。而中美在網絡安全、數據隱私、人工智能倫理等問題上，分歧可能進一步加大。若無法在全球數碼治理、人工智能倫理、網絡空間規則等方面形成共識，中美的惡性競爭就無法避免，脫鈎斷鏈的風險將加劇。

當年的「史普尼克時刻」與「星球大戰」，加劇了美蘇爭霸。但現今的中美關係與當年的美蘇關係不同。美蘇自始至終缺乏經濟聯繫，而中美在過去40多年來形成密集的產業鏈供應鏈。DeepSeek對「星門計劃」形成了觸動，讓美國審視對華關係，一味激進的「戰略競爭」思維，並非最優解。當然，對於中國來說，應當「以鬥爭求妥協」，以技術突破為契機，趁勢伸出橄欖枝，而切勿以此固化「閉門造車」。