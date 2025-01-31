正論：盛事經濟忌自吹　貪功不如做實事

蛇年難逢雙春年，2025青蛇年巧遇雙春兼閏月，顯得特別及難得；一般認為，今年的運程應不會太差。回顧過去一年，政府面臨千億財赤，投地頻頻流標，民生政制發展平平無奇。此外，港人北上外遊成風，訪港旅客消費模式轉變，盛事旅遊不如預期，結業潮不止。今年，金蛇獻瑞能否開新景？香港可以否極泰來？

昨日大年初二車公誕，一眾地區人士按照傳統，大早抵達車公廟為香港求取靈籤。新界鄉議局主席劉業強及沙田鄉事委員會代表，經過一跪三叩首及上香參拜等儀式後，為香港蛇年運程求得第24號中籖，亦是連續8年求得中籤。該籤籤文為「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機」。

劉業強原本指為港求得第20號中籤，疑將籤條番號「二十四籤」睇作「二十靈籤」，他隨後更正求得的籤文為第24號中籤，並向現場傳媒公布。事實上，求籤甩轆，已非劉首次；2018年遞籤職員疑把為香港所求的籤，與為沙田所求的籤掉轉，會方當時指「掉轉」籤文是車公的意思及安排，最終維持現場公布的結果。如果今趟「掉轉」那就大件事，皆因沙田區蛇年運程求得第82號下籤，解籤師傅指籤文「衰到無人有」！

劉解籤時指，當局要做好事及做對事，不可貪心，即做事要實實際際。車公廟解籤師傅拆解籤文，指意思是讓市民「自求多福」；他解釋，現時香港經濟非常平淡，政府不應搞太多「唔等使」、對經濟無益的盛事，例如早前當局舉辦盂蘭勝會，反問「佢（政府）識搞咩？」發展旅遊盛事吸引旅客永遠不會錯，問題是政府推行盛事被批評欠策略、不分優次，一味藥石亂投，甚麼「十八區日夜都繽紛」，根本就是自欺欺人，像尖沙咀栢麗大道攤檔，市況慘淡，檔主叫苦連天，可見盛事並非一吹就如仙女散花璀璨奪目。

對於籖文第三句「若得貴人相勉力」，師傅就認為現時貴人未出現，真正能幫助香港的是外國投資，但不要像早前「中東王子」那樣一走了之。特區政府要跟隨北京步伐，開拓中東和東南亞市場，有關「政策宣言」講就天下無敵，可惜又係做就有心無力。貴人是否真的未出現？查實忠言港府一向聽不入耳，本報的民調、有議員早前不滿政府要求各部門削減開支1%太低，事關部門不會「自己削肉」，認為應效法美國富商馬斯克針對政府部門的手法，由上而下「開天殺價落地還錢」，要求各部門削減10%開支；亦有議員要求問責官員及公務員減薪，然而，一涉及高官公僕減薪，當局至叻推「既定機制」作擋箭牌。解籤師傅指現時市民受衝擊，連長者乘車優惠「兩蚊都要cut，老人家幾傷心呢？」認為所有官員、公務員應該自動減薪一半，不能讓市民捱餓，直言「市民食草啊？」

要問責高官減薪以示與市民共度時艱表個政治姿態都難，要公僕自動減薪一半更加沒有可能，要知道有些低級公務員人工其實也不高，相信只是解籤師傅一時意氣之言，何況整體減薪亦不利經濟。看來，2025青蛇年縱然是雙春兼閏月，香港面對重重挑戰，政府如不積極求變革新做實事，盛事之都恐怕只會淪為巨額赤字的蟒蛇纏身！