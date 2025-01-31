美國總統特朗普是決心用關稅打貿易戰。對付中國未必有效，但對付其他小國則游刃有餘，例如哥倫比亞，雖然口頭強硬，可是在特朗普的關稅大刀之下，即時屈服。對該國而言，美國是難以替代的市場。美國上一次對華貿易戰失敗，在於中國利用第三國轉口，因此即使中國受關稅制裁，出口美國減少，但中國產品經東南亞、墨西哥出口美國卻增加，總體增加。且由於反制美國，從美國進口減少，對美貿易順差更擴大。貿易戰中國勝，美國敗。

中國對美出口形成兩條戰線，轉移出口屬低端產品，易受關稅打擊，但轉移在東南亞、墨西哥未必是加工生產，多是改裝再出口。中國直接出口美國的是競爭力強的產品，加上關稅也不減其競爭力。結果，美國的關稅戰，有助於中國分類，更精準地出口美國。

特朗普正吸取教訓，對加拿大、墨西哥加重關稅，實際是阻止中國借道北美自由貿易協定出口美國，但下一步便要對付東南亞。因中美貿易戰，東南亞已成為中國最大貿易夥伴，越南等出口美國有關稅優惠，中國產品轉移而再出口美國乃至歐盟，便享關稅優惠。美國要對中國進行貿易戰，便必然要阻止中國產品借道出口。可是既打擊墨國，美國低端工業品的進口便更依賴東南亞，再用關稅封殺東南亞，美國可從哪些地方填補進口的缺口呢？

再者，美國正與中國爭奪在東南亞的政治影響力，它不會即時把關稅大刀伸延至東南亞。特朗普與中國貿易戰打不掉借道第三國的進口，成效有限，但他的政策重點可能不在低端產品，以免引發國內高通脹，而是針對中國的科技產業，用政治因素來封殺它們在美國的市場。另外是用關稅政策收服大多數依賴美國市場的國家，以它們的進口來填補和排斥中國商品在美國市場的份額。

不過，特朗普的關稅不限於中國，它的另一重點對象是歐盟。一是要歐盟開放市場給高成本的美國產品，石油、天然氣是一例，方法是政治壓迫，不是市場競爭。二是用政治因素分化歐盟，用不同產品的關稅打擊個別與美國不友好的歐盟成員。當然還有顏色革命式的策動動亂，打擊歐盟政府推行的產業政策。

特朗普是把關稅、貿易政治化、武器化，中國也好應同樣回報，用中國市場、中國投資爭奪受美國欺壓的美國盟友。