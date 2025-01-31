當今百年之大變局，一定要經過亂而達到治。毛澤東說過「天下大亂，達到天下大治」，這是規律。毛澤東還說，我們不怕亂，只會亂了敵人，壯大我們自己。

中國百年之大變局分兩個階段，一是從1840年鴉片戰爭、被列強瓜分，到1949年共產黨領導中國人民推翻帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山，令中國獨立自主、自立於世界民族之林，追求和建設自己的富強之路、民族復興。二是從新中國建立，到本世紀中葉實現中國現代化的宏偉目標，中國成為發達國家。現在距離這個目標還有20多年，以中國現在的勢頭和國力，這個目標必然實現。

在第一個一百年的奮鬥歷程中，離不開槍桿子打天下，離不開用武裝鬥爭推翻三座大山，因為反動政權不斷向中國革命和共產黨人及人民舉起屠刀。新中國成立之後，帝國主義、國際反動派不斷在中國周邊發動戰爭，進行軍事封鎖、挑釁和威脅。第二個百年大變局，恐怕也離不開戰爭伴隨。

無論是第一個還是第二個百年大變局，整個世界、東西方、中國都籠罩在帝國主義恐怖威脅之下，而帝國主義就是戰爭。第一個百年大變局，我們在革命武裝極度弱勢、艱難困苦、流血犧牲下打敗對手。有這樣的底子、歷程和經驗，新中國從來不怕打仗，從來不怕敵強我弱。現在第二個百年大變局，經過70多年的奮鬥，中國空前強大，實力、軍力、綜合國力已成世界強國。

在此變局之下，美西方和霸權主義還敢對中國輕舉妄動、發動戰爭嗎？一方面美西方對中國強大非常害怕，發起戰爭贏面極小；一方面他們又不能容忍中國崛起，不能看到中國人民過好日子。用美國前總統奧巴馬的話說，中國人過上好日子就是人類災難。別看奧巴馬是深膚色人種，長時期受盎格魯撒克遜的薰陶，他有「白人」的傲慢和痛恨異族的強盜基因已深入骨髓，不會放棄用戰爭解決問題，更遑論那些「白左」、「白右」了。