中國人工智能軟件DeepSeek橫空出世，震驚了西方世界，政商界指斥中國偷竊美國技術，總之就是拒絕正視中國的進步。DeepSeek最令西方大惑不解的是其低廉成本，究竟是怎麼做到的。其構建成本少於600萬美元，美國人工智能花費卻要數十億美元，難怪令人難以置信。

其實，這有甚麼好奇怪呢？中國有完整的製造業，許多方面都能自給自足，生產的東西自然就能壓低成本。而DeepSeek成本低廉的其中一個原因，是其所使用的晶片屬性能較低、較便宜的晶片，證明研發人工智能並不需要性能最高的晶片。

以蜚聲國際的大疆無人機為例，在全球佔有七成市場，正是因為其價廉物美性能佳，沒有一個國家能夠企及。目前美國生產的無人機成本是大疆的10倍，但航程和電池壽命更短，根本無法與中國競爭。日媒曾拆解大疆低成本之謎，指大疆把智慧型手機和個人電腦等產品上會使用到、且容易採購的零組件使用在無人機上，藉此壓低開發成本。至於大疆能拍出4K高畫質、具備自動追蹤和避開障礙物等功能，則是中國自行研究的成果。

一節見則百節知。中國在科技創新方面不斷進步，許多方面早就超越美國。即使技術方面美國做得到，但成本控制方面一定不及中國。美國早就沒有製造業，連軍艦需要維修，自己也沒法做到，只能交給南韓代勞。早前美國國會一個聽證會上，有政客質問美軍採購價格何以如此驚人，例如1,280美元的咖啡杯，1萬美元的馬桶蓋等等，這除了軍工企業食水太深，當中亦肯定有不可告人的貓膩。

美國不肯承認自身不足，反而一味指摘中國「偷竊」，這種甩鍋別人的態度，只會令美國更難進步。