台灣流行開年抽所謂「國運籤」，與其說是封建迷信，其實更像是一種傳統趣味，媒體也多半當作花邊趣聞來報道。然而，有時這些國運籤或許也暗示了未來的動向。

例如台南南鯤鯓代天府，今年就抽出第54「庚戌」籤，卦首「聞仲西征十絕陣被破後逃」，籤詩為「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，籤詩左側是「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」。這是不用解籤，一般人也都看得出來的下下籤，而且和蔡英文第一任時是同一支籤，似乎透露了某種玄機。

新北頭前庄慈聖宮天上聖母也抽出國運籤，其中總籤抽到「乙戌」中平籤：「兩家門戶各相當，不是姻緣莫較量，直待春風好消息，卻調琴瑟向蘭房。」彷彿說明了朝野勢均力敵，與其對抗衝突，不如和衷共濟。

台北大龍峒保安宮抽出國運籤：「真金經火煉千回，此物生成七寶魁，分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰。」意指前途艱險，需經過千錘百煉。苗栗市玉清宮則抽出人民籤第53首下下籤，以及五穀籤第45首中平籤。人民籤籤詩：「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交。」五穀籤籤詩：「好將心地力耕耘，彼此山頭總是墳，陰地不如心地好，修為到底卻輸君。」寓意也不算好，都顯示困難重重，與其努力鑽營，不如靜待時機才有好結局。

當然，其他一些廟宇也有開出大吉大利上上籤的，民眾可以各取所需，愛信甚麼都好。只是若把這些籤詩的內容套入當今的國際局勢與兩岸關係，還有台灣社會的動向來看，只能說冥冥之中，或許真有天意，就看當權者是否能順天應人了。