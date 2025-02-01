正論：新春訴求多如麻　港府不能視等閒

今日是大年初四，俗語有云「年初四咁嘅樣」，意謂「假又放完，錢又使晒，工又要返」。大部分打工仔下周一才上班，但忙碌的一年即將展開，卻是不爭的實情。有團體趁新正頭向港府表達訴求，促港府萬勿削減對基層的援助。在千億財赤之際，連官場中人都是「年初四咁嘅樣」，如何平衡各方訴求，應使則使，在在考驗官員的智慧。

新一份《財政預算案》本月底便會發表，有團體到政總外請願，建議五項建議，包括延長現金津貼試行計劃、放寬資助出售房屋業主樓換樓，以及檢視新發展區公私營房屋供應比例等。

有關團體表示，現時一般公屋申請者平均仍要輪候5.5年，即使政府預料至2026/27年，輪候時間會降至平均4.5年，但對於基層來說，等候上樓期間的住屋負擔非常沉重，原定今年6月暫停的現金津貼試行計劃理應延長。另外，當局可考慮讓轄下未補價資助出售房屋的年長業主，出售現有單位後，在居二市場購入面積較小的未補價單位，增加單位流轉等。

誠然，市民的訴求千頭萬緒，但最關注的依然是住屋問題，目前私樓樓價已較高峰期大大回落，惟對於基層來說，私樓樓價仍是難以負擔，上樓仍是遙遙無期，輪候公屋已成他們唯一出路。然而，港府所有基建莫不延誤超支，公屋供應同樣在過去長期大落後，就算現屆政府奮起直追，又是提速提量，又是增加土地供應，但要在短時間內滿足需求仍是不可能。

港府2021年6月底推出為期3年的現金津貼試行計劃，向非居於公屋、非領取綜援而輪候公屋超過3年，以及並未獲首次編配公屋的合資格一般公屋申請住戶提供現金津貼。去年的預算案再將計劃延長一年至今年6月，若本月公布的預算案不再將計劃延期，意味受助基層頓失援助。關注團體心急如焚，冀港府不要削減援助，無可厚非。

與此同時，港府已經連續3年出現千億財赤，財金官員強調要做好開源節流措施，倘這也不能削，那也不能減，以港府之技窮，財赤窘境肯定無法扭轉。當局最近頻頻放風，必會改變長者兩元乘車優惠受助群體，很大機會只保留65歲或以上的長者續享優惠，可見港府嫌貧愛富的本性一直不變，向沒有議價能力的弱勢開刀已成慣技，無殼蝸牛會否同樣淪為「棄子」，不由人不擔心。

其實，社會各界都有訴求，基層固然有其苦況，一直備受忽視的中產又何嘗不是有苦自己知？港府收入不斷減少，賣地收益每況愈下，如何在有限的資源之下做好分配，平衡各方利益，必須要有完善計劃。如果當局真有誠意削支，最立竿見影的做法當然是全體公僕減薪。學者早就指出，若全體公務員減薪一成，政府每年將節省超過150億元，這才是對紓緩財赤的最有效之法。

新春喜慶過後，小市民依然要面對柴米油鹽等現實問題。高薪厚祿的港官是時候多聽民意，想方設法與市民共度時艱。