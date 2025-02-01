世界視線：華府新帝國主義　令歐盟戒慎恐懼

繼早前與芬蘭、瑞典和挪威領導人一同用餐，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）1月28日先到柏林會見德國總理紹爾茨，再到巴黎見法國總統馬克龍，之後趕往比利時布魯塞爾會見北約秘書長呂特，商討如何應對美國總統特朗普揚言要收購格陵蘭的問題。

1月15日，特朗普與弗雷澤里克森通話45分鐘，向她表示有意購買格陵蘭，若丹麥不答應，就會向該國徵收懲罰性關稅。弗雷澤里克森則表示丹麥政府無意出售格陵蘭，反建議雙方在軍事基地和礦物開採等方面加強合作。

紹爾茨在和弗雷澤里克森溝通後，公開表示「疆界不能以武力改動」。而歐盟將舉行會議，商討如何貫徹維護丹麥及格陵蘭的權益。今次不少歐盟成員國的領袖反應激烈，是因為丹麥政府透過傳媒公開特朗普在電話中的態度是「火爆及可怕」（Fiery and horrendous），丹麥官方亦表現驚恐。

對於要收購格陵蘭，特朗普的公開說詞，是要為北約及美國的戰略安全和面對中俄的導彈威脅設置預警防衞，並強調因為中國已經控制世界上大量稀土資源，美國要控制有豐富稀土資源的格陵蘭更形重要。其實特朗普沒有說出的另一個事實，是格陵蘭有極豐富的鈾，開發鈾礦可使美國減少依賴俄羅斯的鈾用作核電廠發電用途。

而更令人震驚的，是共和黨內一些充滿帝國主義思想的鷹派人物，最近在接受訪問時的言論。共和黨籍眾議員奧格爾斯（Andy Ogles）表示，美國100年來一直「注視」格陵蘭，「這是我們的家門口，我們戰略運籌的地域」，可利用它對抗中俄；他更宣稱美國是「支配性的掠奪者」。另一位共和黨籍眾議員吉爾（Brandon Gill），就揚言特朗普會開啟美國的黃金時代，而佔領格陵蘭正是美國利益所在，那是美國的「新昭昭天命」（New Manifest Destiny）！

這兩人均理解美國要再次偉大，離不開帝國主義方式的領土兼併。這個立場一方面在誇大中俄威脅，另一方面強調美國是世界民主自由及經濟繁榮的締造者，只是它居然是背負36萬億美元全球最大債務以及最好戰的國家！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻