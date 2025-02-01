中國DeepSeek對國際科技及相關的金融市場，帶來最大的衝擊是代碼全公開的開源協議，讓所有人都可以在開放的源碼基礎上進一步開發，發動全球的群眾智慧與力量，攻破科技的難關，將普及分享，發揮最大的效能與作用。

開源運動本是西方電腦軟件發展時產生，主因最初的軟件是公用的，不設知識產權保護。開源的目的是保障這樣的知識公用，不作私有謀利，免後者阻礙科技發展與普及。最初針對的目標是微軟，指摘微軟把集體開發的成果劫掠來謀利，參與者包括不少歐美各國的軟件開發者。由於利之所在，包括國家政治與安全的介入，開源運動一直被打壓，但始終堅持下去。

可是資本形成Wintelism（微軟加英特爾在個人電腦領域的壟斷），給美國有關企業巨大的壟斷利益，也阻礙發展中國家的迎頭趕上、參與開發。此所以發展下來，結合半導體的發展，形成更集中的產業和科技壟斷，由政治和發達國家法律保護的知識產權，變成發達國家中少數企業壟斷技術、賺取市場暴利的手段與制度。國家政府亦介入，或是要打破壟斷，要求發展；或是維護壟斷，抗拒競爭。自Wintelism以來便是半導體之戰，從軟件至硬件的激烈科技和市場競爭。

中國作為後進者，開源體制是趕上先進國家的重要手段。可惜中國的科技界一如金融界，服膺美國式的專利壟斷帶來的巨大財富，不少成功的企業都跟從美國式的知識產權暴利模式，目的在股市獲利，而不是推動科技發展，且以它們在市場上的壟斷地位和龐大的資金，打擊科技的擴散和後進企業的創新競爭，在某程度上阻撓科技的發展。

對於後進企業，開源模式是最佳打破壟斷的體制，同時可採取與壟斷企業不相同的技術，尋求另外高效率低成本的替代技術，繞過壟斷。美國企業只是壟斷科技生產的某一環節，如過往的英特爾和現在的Nvidia，它們不可能壟斷整個生產鏈，這便騰出空間讓後進企業在非壟斷環節努力開創，用不同環節的技術效率與創新，抵銷壟斷環節的高效率，形成新的競爭能力，華為的創新與DeepSeek同屬一類。

因DeepSeek屬AI重要環節的突破，便可衝擊整個AI生產鏈，一如台積電的半導體代工衝擊Wintelism的壟斷，堅持開放源碼打擊更大。中國企業應追求科技進步與普及，不是股市上的暴利，意義會更大。