中國這些年令世界震驚的科技研發和工業製造成果到了甚麼地步，以下數據很能說明問題。一、世界知識產權組織去年公布全球創新指數，中國擁有26個百強科技集群，美國20個，德國8個；前5名的科技集群中，中國3個，日本、南韓各一個，美國為零。二、在10個戰略產業中，中國在計算機和電子產品、化工品、機器設備、機動車、基本金屬等7個產業中佔據世界領先地位。

三、世界知識產權組織發布的國際專利申請數據顯示，2023年中國有69,610件，遠超美國的55,678件；前10名企業，有中國華為、京東方、寧德時代等4家，美國僅高通一家，日本、南韓各一家。四、中國在綠色能源方面，無論風能、太陽能還是氫能，皆居世界第一；工業二氧化碳和封存的相關專利數量，是排名第二的美國的3倍。五、電動車領域，從技術到價格都佔壓倒性優勢，美國的馬斯克說，如果不設貿易壁壘，中國企業將基本上摧毀世界上大多數其他汽車公司。

六、美國無人機30年前在海灣戰爭首次亮相，驚駭世界，現在烏克蘭戰場證明，美方提供的無人機被嫌棄，還不如中國的民用無人機。七、中國國產大飛機C919，目前已獲訂單突破1,300架。八、中國航天連續獲得登陸火星、登陸月背、建設天宮空間站；載人登月計劃將於2028年實行，而美國火星計劃則延至2040年。

九、荷蘭學術訊息巨頭愛思唯爾調查顯示，中國人工智能論文的數量和質量世界第一，2021年全球論文約為13.5萬篇，中國佔4.3萬篇，是美國的兩倍；質量方面，中國也佔優勢，2021年中國被引用最多的論文有7,410篇，比美國多出七成。十、英國科睿唯安公司統計，2018至2020年中國在全球重量級期刊發布科技論文407,181篇，居各國之首；2023年中國在世界最著名《自然》雜誌發表的論文數量，第一次趕超美國，位居榜首。

以上都是中國的成績，怪不得老美寢食難安也。