美國總統特朗普上任前，市場上一面倒認為他一上台就會對中國開徵關稅，即使沒有競選時宣稱的60%，起碼也會加徵10%至20%。但我認為他可能會延續上一個總統任期先禮後兵的姿態。特朗普日前在與中國領導人通話後，果然馬上改口說可以與中國達成貿易協議，更指寧願不必對華徵收關稅。依我來看，特氏現在不對華祭出關稅大棒，是一個明智的做法。

首先，特朗普既要與中國競爭，又要向歐盟、日韓等盟國攞着數。前者是着眼長線，兩國之爭非一時三刻可以分高下；後者則是注重利益，只是要求盟友給美國更多保護費，收效會較快。正如我早前分析，即使再強大的霸主，在和外國鬥爭時亦會採取拉一派打一派的策略。特朗普這次採取先易後難的策略，先擺平與盟友利益之爭，是聰明之舉。

其次，中美貿易戰、技術戰纏鬥多年，中國已累積大量經驗，為特朗普可能出的招數做足準備。去年底中央經濟工作會議定下撐經濟方向之後，各部門就研究了不少措施，用來對沖美國可能推出的遏華措施。所謂攻其不備才是好的時機，既然北京有所準備，特朗普亦深知此時不是發難的時候。

實際上，中國過去幾年在科技、軍事等領域皆取得顯著進步，出口產品的技術含量大為提升，對美國的貿易依賴已沒有10年前那麼大。日前在北京舉行的歐洲企業圓桌會上，70多家歐洲企業代表集體表態反對脫鈎斷鏈，可見中國已經鞏固好自己的基本盤。

特朗普上次出任總統初期，與中國關係尚好。不排除他這次會重複上一次劇本，先以友好姿態促使北京簽訂一些大訂單，再翻臉開徵新關稅。這亦符合他反覆無常、精於算計的商人特徵。