在特朗普競選政綱中叫得最響的，是上任24小時內就要煞停俄烏戰事。這個承諾落空之後，他便對北約下重手，直接要求北約成員國大加軍費至佔國內生產總值（GDP）的5%，即32個成員國都要大掏荷包，大部分成員國需從現在佔GDP的2%激增至5%，據說涉及數千億美元。德、法兩國領導人紹爾茨、馬克龍早前更急急會晤，抱團抗壓的味道極濃。

說到北約軍費，歐洲各國傷透了腦筋，因為軍費是個天文數字，就在剛過去的2024年，北約曾披露其成員國的國防開支，總額估計達1.474萬億美元，這筆開支大都只佔相關國家GDP的2%上下，若要加到特朗普滿意的5%，恐怕大多數歐洲國家不是勒緊褲頭就能辦到，而是當了褲子也很懸。因為北約32個成員國中，現在只有波蘭的國防開支佔比達到4.12%，然後是愛沙尼亞達3.43%，美國也達到3.38%，其他各國則尷尬了。

德國總理紹爾茨對特朗普的5%施壓大反彈，他直接把德國的財政情況大揭露，若要德國軍費開支增至佔GDP的5%，相當於每年大約2,000億歐元，現在德國的聯邦預算只有4,900億歐元，怎可能用相當於聯邦預算總額的40%來做軍費？

德國有研究機構更明言，2024年和2025年，德國還計劃新增債務總額941億歐元，用以支付綠色電力補貼和公民收入的額外費用。由此可見德國庫房捉襟見肘之極，別說大加軍費是否行得通，只說公民收入補貼若落空，有哪個德國政府頂得住民間的不滿？

德國賣了慘後，還有最少8個國家處境相似，它們現在連2%的目標都夠不上，意大利便是其中一個，其國防開支佔GDP的比率僅為1.5%，根本沒本事把開支增至5%。

有人形容歐洲現在的情況，「看上去像個紳士，其實外強中乾」，早在新冠疫情全球大流行前，歐洲多國已面臨右翼勢力崛起、經濟下滑引爆各地反移民的紛爭，那個時候「歐豬五國」經濟險崩，勉強脫困，不久又輪到英國鬧脫歐。一切問題還沒解決，俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」展開了，隨後歐洲要承受能源及農產品供應減少、通脹愈來愈嚴重的壓力。如今，德國、法國亂不停，總理、總統相繼捲入權鬥，寶座都未必坐得穩。脫了歐的英國也一樣，首相換了一個又一個，財赤愈來愈嚴重，這個時候叫他們增加軍費開支，歐洲當然撐不住。

當然，歐洲人也知道特朗普的叫價只不過是談判的前期姿勢，從2%到5%不是一個溝壑的距離，而是一個世紀都未必能填補的黑洞，美國必定會找上門，屆時歐洲與美國之間的矛盾必定更嚴重。

特朗普在沒有軍費爭拗前，已叫嚷要加徵歐洲關稅，說來說去，歐洲就是特朗普眼中佔了美國便宜的肥羊，不宰就對不起美國。