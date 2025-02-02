正論：的士撞欄煞不停　老司機再惹關注

馬路如虎口，交通意外知多少？香港人煙稠密，行人路、馬路又窄，加上有些司機駕駛態度差劣、路人不遵守交通規則等，導致交通意外、傷亡幾乎無日無之。昨日早上7時許，西半山就發生一宗嚴重交通意外。

一輛載有3名女乘客的士，沿漢寧頓道落斜方向行駛，至般咸道交界時失事，越過般咸道撞毀鐵欄及一支交通燈，繼而剷上行人路，險衝入英皇書院。涉事的士車頭呈「V」字形凹陷損毀嚴重。事件中，姓麥70歲的士司機手、頸及胸部受傷，由救護車送院治理。一名姓李的60歲女乘客頸及口部受傷，惟拒絕送院。據了解，涉事的士當時接載乘客前往機場，受傷乘客因趕往機場拒絕送院。

這宗交通意外，可以說是不幸中之大幸，除了2011年被列為法定古蹟的英皇書院，其充滿新古典主義風格的拱形柱廊絲毫無損，更加「執身彩」的是，並沒有人命傷亡。客觀推算，皆因新春期間，市民不用上班、學生不用上學，大家都在放假中，相信亦會瞓晏些，街道冷清；若是平日，早上7時許應是上班返學的高峰期，路上行人必多，的士如此橫衝直撞掃欄毀燈再剷上行人路，據悉現場並沒有留下煞車痕迹，可見衝力之大，若然撞到人群，釀成的人命傷亡，真是不敢想像！

這宗車禍，執法人員正調查意外原因。不過，因為涉事司機年及古稀，的士司機老年化又再引起大家關注。世界各地不少地區對職業司機年紀都有上限，而香港並沒有限制職業司機的年齡。根據香港法律，市民年屆70歲，只要獲註冊醫生簽發一份「體格檢驗證明書」（TD256），就可以獲發一至三年的執照。換言之，年邁的士司機一旦通過體檢，基本上都能繼續開工揸的士或小巴搵食。有專家就指出，應指明體檢項目包括做心電圖等，亦有學者認為應收緊商用車司機體檢要求，由70歲降至65歲，相關要求同樣適用於外勞司機，可以更加保障市民安全。

讀者如果不善忘，應仍記得2023年3月初北角炮台山道發生的士撞倒3名途人的嚴重車禍，涉事司機84歲，事件引起社會各界關注高齡司機的健康問題。今趟涉事司機70歲，相對而言，「年紀並不算太大」。過去，中國香港汽車會會長曾建議政府應修例規管，例如規定70歲或以上司機至少每一年續牌，接受強迫身體檢查項目，包括驗眼、驗血糖、驗血壓、心電圖等，確保司機無患心臟病、糖尿病、高血壓、眼疾或其他隱性疾病，才批准發牌。有的士司機從業員表示，職業司機高齡化趨勢涉及人手短缺，業界或多或少會擔心提高體檢要求，可能影響「的哥」的從業資格，但作為交通工具始終都涉及載客，故認同體檢要求不能太兒戲。政府過去曾經有多項建議，主要亦是提升商用車司機提交體格證明的要求、增潤「體格檢驗證明書」的內容，並對商用車輛司機採用較嚴格標準、制訂相關醫療指引等。

事關人命，當局真要落實執行，對年紀較大的司機在發牌上更要謹慎處理，守好頭關，盡量避免悲劇頻頻發生！