世界視線：美對加墨揮稅棒　自身恐更受其害

美國白宮表示，總統特朗普決定從2月1日起對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅，對中國則加徵10%關稅。白宮發言人萊維特確認對加拿大、墨西哥及中國商品加徵關稅會如期執行。特朗普其後表示，中國、加拿大和墨西哥無法阻止關稅的實施，並揚言要對晶片、石油和天然氣等商品徵收關稅。

其實特朗普政府準備揮動關稅大棒時，已引發美國不少政商界人士及經濟學者的猛烈批評，一是對加拿大及墨西哥入口美國貨品加徵25%關稅，是高至達摧毀性；二是要付出沉重代價的是美國消費者；三是高關稅反而會傷害不少美國本土行業及其工人。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼，亦批評特朗普的徵稅計劃。他指出，特朗普的大徵關稅政策不單止傷害加拿大、墨西哥及中國，也同時傷害美國本身，就以加墨兩國為例，它們的貨品被徵稅後變得更貴，美國的消費者自然會大受影響。

此外，美、加、墨3國之間其實有供應鏈存在，不少入口到來的是再加工生產的材料，它們被加徵關稅自然使美國加工生產商成本增加，影響產量及可能導致減產和裁員。以為對入口貨品徵稅用作補貼，可刺激國內外企業投資，是完全高估資本家的動力及冒險精神，其實不少投資者為了減低成本，寧願到其他比美國更有利及低成本的國家生產。

美國的商品進口以中國、墨西哥、加拿大為主，這3個國家不少貨品是美國國內生產重要所需，生產商輸入這類被加徵關稅商品再生產，自然令成本增加，同類貨品比起其他國家的便會失去競爭力，結果也要對其他國家同類貨品加稅來作平衡，變成是連鎖反應。大部分經濟學者都不反對因戰略理由實施禁運和高關稅，但特朗普對加拿大、墨西哥、歐盟等有合作及供應鏈關係的國家加徵關稅，是非常不智，不但破壞商貿互利關係，亦破壞正常合作，它們亦會開拓更多市場，使美國更形孤立。

至於以加徵關稅迫令加、墨合作防止非法移民及鴉片類藥物芬太尼輸入，其實是犯了一刀切的錯誤。加拿大對美國來說，基本上並不是非法移民及芬太尼的威脅國，而墨西哥也樂於在這兩方面與美國合作解決。相反，墨西哥要承受特朗普政府加徵25%關稅，大有可能導致經濟衰退及失業嚴重，反而會有更多非法移民偷渡到美國，以及走私芬太尼到美國，其禍害會更大。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻