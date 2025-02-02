特朗普上台後，暫時他的外交政策只見到處樹敵，對加拿大、丹麥、巴拿馬的欺壓，不知這是他的草莽行為，且想向全球提出恐嚇，抑或是有詳細規劃的新外交戰略正在開展？由於時間短暫，特朗普的行政命令，有關政策沒有詳細的說明辯解，更沒有一個全盤規劃，令人不知實際上與拜登的外交分別理由和目的為何，只是片言隻語。行政命令是個別範疇的決策後果，不足以顯示出完整的政策思維。

全世界還在猜度特朗普的外交真的會怎樣，例如他是對外擴張，擴佔領土，或如巴拿馬運河可能要動用武力侵佔？抑或實際是收縮戰線，美洲的重要性視為高於歐亞非各地？這是先安內、後攘外？還是只為了抑制南美洲來的非法移民，同時清理美國國內龐大的非法移民群體？但是，美國3億多人口，一直依靠3,000多萬非法移民的低工資服務。

特朗普除了阻止新非法移民入境，還驅逐已抵美國境內，甚至居留一、二十年的非法移民。這樣的清理，一是會在南部諸州，特別是加州，引起大變動，州政府必然抗拒，會由此激發特朗普的聯邦政府與民主黨的州政府衝突惡化。二是驅走非法移民中，可能還涉及其他政治因素，例如排華，會演變成更大的國內國外政治矛盾。美國經濟不可能排除非法移民，後者數目太大，作用重要，容易演變成地方上合法與非法移民的政治動亂。特朗普未必有全盤計劃，多是鹵莽行事，若演變成國際與國內問題也會粗暴處理，這便會是今後幾年美國政治愈來愈嚴重的主要矛盾；加上對性別認同（LGBTQ+）的鎮壓，便會是一連串矛盾結合起來的大衝突。

南美洲以外，加拿大與墨西哥亦會與南美洲合起來處理。但中國、俄羅斯、歐盟，以至印度、日本、南韓、非洲等，相信特朗普除了在中俄歐方面有些概念，總的是沒有精細的戰略政策，對待中俄歐相信也並未深思熟慮。特朗普過於自我中心，要個人控制外交，他背後也缺智庫支持，靠他臨時作deal的操作。除了美國優先，不管一切，美國要佔便宜，以及遷就猶太復國主義，作為全球反「反猶太主義」的捍衞者，其餘都可妥協。特朗普追求的是他和他家族的政經權力，不是美國或美國人民的根本長遠利益，談判不成，特朗普會撒野，出動關稅戰，乃至動武，不成便退守美洲和美國本土。