美國總統特朗普上台後，一如既往地對北韓領導人金正恩示好，稱讚他，並有意再次與他接觸。而金正恩也一如既往地我行我素，給特朗普送去的「大禮」，是「成功試射海對地巡航導彈」。金正恩親臨現場觀看，稱讚北韓遏制戰爭的手段進一步完善；今後將以更加升級發展的軍事力量為基礎，以負責任的態度完成使命，維護和平與穩定。金正恩此舉，完全無視特朗普當上總統和釋放的善意。

這當然不能全怪金正恩故意給特朗普難堪，因為這之前不久，美國和南韓實施了「雙鷹」軍演，挑釁和震懾北韓。金正恩必然不爽，要回敬美國，就在平壤發射巡航導彈的同一天，北韓外交部發表談話，譴責美韓軍演，直斥不允許美韓軍事勾結招致的力量不均衡，要以超強硬方式反擊，嚴密關注美韓的軍事挑釁行為。

由此可見，美朝還是一貫地軍事戰與口水戰混合一起打。其實就像數年前特朗普和金正恩一連三次會面，只是在「做騷」，根本沒有實效解決問題一樣，今次特朗普若再和金正恩會面，也一定沒啥用，還是做騷而已。因為今次和上次一樣，朝鮮半島根本不具備美朝元首見面解決問題的形勢和條件，純粹為了好玩做戲出風頭。

不過，南韓則相當在意特朗普的信口開河，因為北韓對南韓的核威脅揮之不去，首爾最擔心美國有一天會承認北韓的「核國地位」。南韓議員于永文稱，平壤今次試射，可能是北韓加強戰術核打擊能力計劃的一部分。南韓前防長李相熹則指，若美國承認北韓的核武國地位並推進裁軍談判，南韓就必須擁核自衞；他更說，與其送錢給特朗普核保護南韓，不如讓美軍撤走，南韓實現自主核武裝，自己應對東北亞地區的核威脅，讓美國負責應對遠程核威脅。

讓美軍撤走，過去是天方夜譚，今時今日卻有可能，日本方面也有這類言論。事實上，特朗普在中國強大面前似也萌生去意，識時務者為俊傑也。