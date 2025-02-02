大家自小被《Top Gun》一類歌頌美軍強大的荷里活電影洗腦，以至對美軍近年不絕如縷的事故不以為意，直到日前的華盛頓黑鷹直升機撞向民航客機空難發生後，才會如此震驚。亦終於意識到，美軍不但不是如它所吹噓的強大，相反，整個美國千瘡百孔，外強中乾，美軍衰敗只是一節見、百節知而已。

總統特朗普事後攻擊前任拜登政府提倡多元政策，各部門大肆起用不適當的人出任不適當的工作，暗示少數族裔、性小眾、身體殘障者在機場控制塔任職是肇禍原因。然而有關說法蒼白無力，根本無法解釋何以會釀成此等嚴重空難。有軍事專家指出，民航客機的通訊系統跟軍機通訊系統不同，將所有責任歸咎於機場控制塔人員並不公平。

目前消息指出，涉事黑鷹直升機當時正展開訓練飛行，而涉事內陸民航客機正準備降落華盛頓列根機場，該機場為民用機場，何以會有軍機在那裏進行訓練？事實上，就在是次空難發生前不久，美軍一架F35戰機在阿拉斯加艾爾森空軍基地墜毀，原因是戰機在訓練時發生故障，飛行員透過緊急彈射逃過一劫，但整架戰機則炸成粉碎。

很明顯，美軍出了問題，由戰機的質素，到飛行員的駕駛能力，以至訓練指揮等，無一不是亂象叢生，結果今次不僅機毀人亡，就連無辜的民航乘客也要陪葬。可以說，將這個黑鍋甩給機場控制塔人員去背，不過是為美軍洗白而已。特別是今次事發地點在首都，跟白宮只有咫尺之遙，一旦軍機墜落在白宮頭上，後果將更不堪設想。這些年，美國到處點燃戰火，窮兵黷武，但打的都是代理人之戰，根本不敢真打。美軍實力一落千丈，更匪夷所思的事故勢必陸續有來。