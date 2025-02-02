台灣開年後將展開全台大罷免行動，民進黨發動所謂「公民團體」，針對泛藍41席區域立委全面進行連署；而為了反制，藍軍也將鎖定至少7至9席綠軍的立委罷免，等同大半個台灣都會有罷免行動。

可笑的是，明明去年1月13日才選舉完，現在才剛過了一年，又要如火如荼展開選舉，而明年又將選出新一屆的縣市長與議員，等於連續3年台灣都在選舉。

儘管民進黨的理由是因為藍白協同大陸惡搞台灣，所以不得不提出罷免，但明眼人都知道，正是因為賴清德不願接受自己是雙少數總統的事實，想要奪取不受監督的絕對權力，才發動這場罷免。冀望藉由罷免讓民進黨在立法院佔有多數優勢，或至少能宣稱自己才是「更大的民主」，從而佔據制高點，對在野頤指氣使。說穿了，這不過就是一場賴清德個人的奪權鬥爭。而這樣濫用罷免權，完全背離當年孫中山制訂罷免權的原意，但民進黨當然不管這些，只要能讓自己掌握權力，賴清德與民進黨甚麼事情都幹得出來。

那麼，若罷免結果是維持朝小野大，甚至民進黨席次減少，就能夠遏制賴清德的野心了嗎？答案恐怕是否定的。因為屆時他還有一招，就是乾脆由民進黨自己發動解散立法院，索性來個全面改選。盼望民眾黨不分區大幅降低，讓民進黨可以奪取更多不分區席次，來和國民黨抗衡。

不要以為賴清德不會幹出這麼離譜的事情，從他現在放任柯建銘等人亂整就可看出，實際要發動大罷免的，絕對是賴清德自己，只是因為不想承擔責任裝死而已，因為他就是那個死不認輸的人！

事實上，賴清德的蠻纏硬幹，凸顯了台灣現行制度的荒謬可笑，如果不能趕緊修正，民主在台灣，永遠只會是一個笑話。