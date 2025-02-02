上月27日是奧斯威辛集中營解放80周年紀念日，歐洲多國在過去一段日子已舉辦了不少相關的紀念活動，希望民眾從中反思並避免重蹈二戰的覆轍。不過正如黑格爾所說，「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類無法從歷史中學到任何教訓」，近年右翼政黨在歐美多國壯大，反映集中營當年的慘痛故事已逐漸為世人淡忘。

奧斯威辛集中營由納粹佔領軍於1940年在波蘭建立，約100萬猶太人在二戰時期死於該集中營，使得此處成為納粹大屠殺的象徵。80年過去，見證過這場屠殺計劃的人愈來愈少。早前一項跨國的調查便發現，歐美年輕世代對大屠殺歷史缺乏認知，在受訪的18至29歲法國年輕人之中，竟有46%未聽過納粹大屠殺，德國則有12%。

令人擔憂的是，一戰後德國經濟嚴重衰退，尤其是1929年全球經濟大蕭條，導致大量工人失業，為反猶的納粹提供發展土壤。近年歐美經濟出現困境，民眾對現狀不滿，同樣將國內經濟、社會矛盾嫁禍於外來移民，亦令反移民的極右翼勢力冒起。

以納粹發源地德國為例，與納粹相關的符號在二戰後成為禁忌，但近些年德國經濟增長緩慢，排外的暴力衝突頻發，被外界視為意識形態接近納粹的極右政黨「另類選擇黨」迅速崛起，在受歡迎政黨的民調中排名第二。

「另類選擇黨」的出現，並不是德國的單獨現象，而是歐美極右力量壯大的一個縮影。被美國總統特朗普委以重任的富商馬斯克，近來對歐洲極右派勢力推波助瀾，更讓各地右翼分子興奮不已。在奧斯威辛解放迎來80周年之際，歐美的排外浪潮重新抬頭，不得不說是一個極危險的信號。如何遏制極端右翼思潮蔓延，已成為各國當前面臨的最大挑戰。