DeepSeek-R1模型橫空出世，是中國式智慧在中國新年前為世界送上大禮！該模型在數學、代碼、自然語言推理等任務上表現出色，更關鍵是開發成本僅600萬美元，相較於動輒數十億美元的硅谷同行，可謂刀仔鋸大樹，打破只有燒錢才能玩得起人工智能（AI）的迷思，令全球科技界震驚。

一方面，許多國際科技界人士對其給予高度評價，認為DeepSeek的成功驗證了開源模型的潛力，亦證明AI可以用較低的成本作訓練和運作；但另一方面，美國AI的既得利益者和他們的政界「打手」，對中國的技術進步表現出不安和焦慮，甚至指摘DeepSeek是「偷竊」，並對其開展所謂的「國家安全調查」，試圖通過制裁和限制來遏制中國AI的發展。

美國以「國家安全」為由對中國高科技企業實施制裁，已經是家常便飯，試圖通過技術封鎖來維護其全球霸權。這不僅違背國際關係的基本準則，也嚴重阻礙全球科技的自由發展交流。但美國制裁和限制並未能阻擋中國AI的發展，甚至可能加速了中國發展高新科技的決心。DeepSeek-R1的成功表明，中國有能力在逆境中實現技術突破。美國試圖通過制裁限制中國的AI發展，但資源的限制反而激發了中國科研人員的創造力。中國AI的發展呈現出厚積薄發的態勢，與美國式的科技金融狂歡炒作形成鮮明對比。中國通過加強自主創新、推動技術開源共用等方式，成功突破美國的封鎖。除了DeepSeek-R1，中國其他人工智能大模型也取得顯著進展，例如阿里巴巴發布的Qwen 2.5-Max，其性能在多個基準測試中超過了OpenAI的GPT-4。此外，Kimi模型也在多模態推理方面取得突破，其推理能力在多個基準測試中達到國際領先水準。

從中國式現代化的視角來看，AI的發展不僅是技術進步的體現，更是推動高品質發展、實現共同富裕的重要手段。中國式現代化堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享。同時，中國在AI領域的快速發展，也為全球科技合作帶來新的機遇。中國積極參與國際標準化合作，推動AI技術的全球應用，為全球科技治理貢獻中國智慧。這種開放合作的態度，與美國的霸權主義形成鮮明對比，展現了中國在全球科技領域的責任與擔當。

DeepSeek-R1的推出，不僅是中國AI領域技術上的大突破，更是全球科技競爭中的一次重要轉折點，而美國AI相關股價大跌，就是它打破美國在AI絕對領先的最現實的印證。美國的科技霸權主義或可暫時阻礙中國的發展，但中國AI企業憑藉自主創新和技術突破，成功開闢了一條具有中國特色的發展道路，不僅是中國強國建設、民族復興的康莊大道，也是中國謀求人類進步、世界大同的必由之路。香港走在中國式現代化道路的前端，更要在創新上加把勁，打破過去的思維框框，走出新天新地。