特朗普在2月1日頒令的關稅政策，對中國加徵10%關稅，低於加拿大和墨西哥的25%。看似有所退讓，實則更重，因在原有關稅上加。但是，其後續的反應會怎樣？據說，特朗普加關稅背後，是中國協議今後3年進口5,000億美元的美國產品，限於農產品、石油和天然氣。不涉及工業製品，特別是中國一直進口的科技產品。

特朗普此舉，一是用政治因素來決定中美貿易，決定中國從美國進口產品的最低水平，也決定中國所進口的美國製品之種類。二是希望以此來控制中國農產品和能源的進口市場。中國現時在農產品與石油天然氣進口，一年在6,000億美元的水平，美國要求的5,000億美元便佔了絕大部分。中國答應的話，首先要把來自俄羅斯進口排除。中國歷年追求的能源安全、能源進口多元化目標便一下被摧毀。而美國農產品多是基因改造，中國大量進口會帶來基因源的污染，這都是與中國國策、國家與人民利益相違背。

三是中國對美的貿易順差一年近3,000億美元。若要從美國進口5,000億美元，順差會變逆差，美國亦不見得會大量開放中國產品進口。美國的目標便是強迫中國進口來解決其長期外貿逆差的問題，與此同時，打擊中國從外貿順差而來的經濟增長動力，一舉兩得。

加10%關稅，中國沒法阻止，因這是美國政府的權力。但進口協議，中國政府可以不接受，而對加10%關稅，中國亦可反擊，且反擊可針對美國的農產品、石油、天然氣加關稅，反過來打擊美國最想擴大出口的種類，也是美國國內在科技資本以外，政治勢力最強大的利益，打着特朗普的政治支持力量所在之處。

中國反制，中國不簽進口協議，特朗普必然有激烈反應，甚至把其他來自中國的進口加徵關稅，變成另一方法與中國經濟脫鈎。他甚至可脅迫歐盟等同時對華加關稅，阻止中國的出口。至於打擊中國的科技企業，自在必然。對華的貿易戰會升至一個新的階段，政治脅迫，圍剿圍堵。這將使中國的對外貿易大變，中國不易短期內找到其他國家替代美國。特朗普不會考慮長期效果，他的目的是短期內令中國屈服。中國反制，或採緊急措施，作為全球最大製造業國家和出口國，必然在國際上也引起更大的混亂。特朗普的亂世來了！中國與世界可怎樣與之對抗？