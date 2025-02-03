新春過後，港人又要重投忙碌的生活，而港府亦要預備發表新一份《財政預算案》。在連續3年財赤高達千億之際，港官言必稱開源節流，但依然未見有何實際板斧。外界不斷要求官員、議員及公務員減薪，惟一講到錢字即牙痛咁聲，議員們更忽然有為，紛紛指摘政府工務工程耗費過巨，必須一切從簡，節省成本云云。

類似說詞並不陌生，但一直成效不彰，箇中原因，是港府基建由規劃到拍板、由撥款到興建、由落成至啟用，當中實在太多繁文縟節，關卡重重，跟內地講求效率、如臂使指不可同日而語。君不見，疫情期間，內地起一座方艙醫院只需一星期時間，令舉世震驚。就算撇開特殊時期不談，就說一些國家級基建如港珠澳大橋、廣深港高鐵等，無一不是內地早就完工，香港還在歎慢板。既然工程無法提速，曠日持久，成本自然節節上升。每屆立法會都說要做好監管，但基建延誤超支依然層出不窮，證明議員們有姿勢冇實際。

最令納稅人疑問的是，在財赤高企、經濟不景下，尊貴的議員依然堅持乘坐商務艙往日本考察，而所謂考察無非去魚市場食早餐之類，還大嘆趕頭趕命好辛苦，簡直不知民間疾苦，毫無政治敏感度。甚至近日鬧得不可開交的港人被賣豬仔到KK園事件，有前區議員因為協助受害家屬奔走發聲，隨即遭部分建制派議員「戰狼式」狙擊，斥責對方只為參選來屆立法會選舉而刷存在感，嘴臉實在難看。要是有現任議員願意幫忙，試問還會輪到過氣政客「搶Fo」嗎？

正因為大家都見到這班「忠誠」的議員有實事不幹，不是唯唯諾諾，就是撩事鬥非，才會益發覺得物非所值。與其口水多過茶，不如減薪共度時艱更實際。