特朗普揚言：「我們最終將於2月18日對晶片、石油和天然氣徵收關稅，並對鋼鐵、鋁及銅徵收關稅。」看來台灣在劫難逃，但民進黨立院黨團總召柯建銘的助理周軒卻說：「總預算被藍白亂搞的惡果開始浮現。」令人疑惑這到底是怎麼回事。

周軒認為，特朗普大加關稅，出口導向的台灣不可能不受到影響，這時候正常的做法，政府會試圖拿出資源穩定產業與個人，不過藍白已經幫各位把政府的手腳綁好了，這就是藍白的司馬昭之心。意思就是藍白故意刪預算，讓賴清德沒辦法照顧受影響的產業。可是問題來了，賴清德從頭到尾根本就沒有針對特朗普可能增加關稅提出過任何因應辦法，自然也沒有編列任何相關的預算，一個你根本沒編的預算，藍白就算想刪，也無從下手，顯然周軒是在胡說八道，邏輯死亡的程度和其老闆柯建銘如出一轍，果然不愧是嫡傳弟子。

事實是，早在特朗普當選之際，各方已經諸多提醒賴清德與民進黨，不要再幻想甚麼台美關係史上最佳，而應該早對特朗普可能帶來的經貿衝擊做好準備。但是缺乏國際觀的賴清德置若罔聞，一心一意就是對內搞權力鬥爭，用盡全副心力對抗在野黨。現在關稅大軍壓境，想的仍舊是甩鍋給在野黨，而不是負起執政者應有的責任，心態的齷齪卑劣可謂不言可喻。

賴清德若真想解決問題，應當趕緊和在野黨主席溝通，朝野捐棄成見，一同應付即將到來的國際難關。可惜死不認輸的賴清德就是不願面對自己是雙少數執政的事實，對他來說，台灣產業可能遭遇的困難，遠遠沒有他攫奪權力重要！所以大罷免勢在必行，台灣的政治動亂至少要到今年8月以後才有機會平息，至於台灣產業的未來，也就只能自求多福了。