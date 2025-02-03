美國總統特朗普去年競選期間高喊「24小時內結束俄烏衝突」，這句話明顯帶有誇張成分，不宜當真。他一上台，果然迅速調整時間表，聲稱爭取在6個月內完成這一「歷史使命」，緊接在早前隔空喊話俄羅斯總統普京，表示願意面對面會談。普京回應也很快速，公開表達了同樣意願。特朗普和普京若無意外應該會在年內相見，商討如何結束長達近3年的俄烏戰爭。

但特普二人在哪裏見面卻是個大問題。兩人出於國家平等的考慮，只能在第三國會晤。包括北約成員國在內的大多數西方國家，都因為烏克蘭危機對俄羅斯實施制裁，令普京出國面臨諸多限制。這意味着特普會不太可能在這些國家舉行。

位於亞洲的新加坡本來是理想的第三國，能夠為特朗普和普京提供一個中立的談判環境，營造平等和非偏袒的會談氛圍。可惜國家元首在第三國會面，相等距離是一個重要的考量因素，以避免任何一方在地緣上佔有優勢，新加坡在地理位置上近俄遠美，獲兩國看中的機會應該比較小。

至於其他地區如非洲，雖然理論上亦是潛在的選擇之一，但鑑於該地區的政治環境風險大，未必有能力為特普二人提供充分的安全保障措施，他們前往當地的機率應該微乎其微。

依我來看，不是北約成員國、和美俄關係皆不錯的塞爾維亞會是一個選項，但匈牙利的機會更大。匈牙利總理歐爾班和普京熟落，又是特朗普好友。匈牙利去年接任歐盟輪值主席國後，歐爾班曾出訪烏克蘭、俄羅斯及中國，並與當時仍在競逐總統寶座的特朗普會面，討論如何結束俄烏戰爭。目前美俄關係緊張，選擇在一個雙方都信任的國家會晤至關重要，匈牙利在這方面是最理想的地點。