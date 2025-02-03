立法會早前組團出訪日本，所到之處與一般港人「回鄉」旅遊的景點沒有兩樣，分別是有大批當地官員和港府駐日辦人員高規模接待，以及一眾議員全部都要乘坐商務客位和入住高級酒店而被指使費高昂。代表團原定還會轉往南韓訪問，幸好總統尹錫悅發動了一場可能是歷來最荒謬和拙劣的流產政變，議員們以政局不穩為由取消行程，才為納稅人節省了些少公帑。

不過，相對於特區政府轄下各個政策局及部門的外訪活動，立法會的職務考察不論在行程上、人數上和使費上，都只屬小巫見大巫。

自新冠疫情消退，香港恢復與全球通關，政府和立法會便近乎「報復式」的瘋狂進行外訪。當中議員主要都是到訪內地的不同省市，大多是乘搭高鐵或旅遊巴而毋須乘坐飛機，住宿更往往由當地政府安排，使費有限，真真正正的「外」訪就只有今次日本行和之前的東盟三國之旅。而據知立法會外訪的隨團人員規模也相當克制，即使有10多位議員出訪，一般亦只有兩三名立法會秘書處職員陪同。

反觀政府官員的外訪則大陣仗得多，一名局長或署長級官員出訪，隨行人員隨時多達十數人，此數字還未計算在當地接應的駐乜辦、駐物辦人員。當中最低級的月薪也有十萬八萬，負責推行李的都可能比議員們高薪。

機票級數方面，政府一般是按官員職級和航程長短而定。特區政府近年要跟隨中央指示加強聯通國際和開拓「一帶一路」市場，所到之處不少都要坐長途機甚或中途轉機，因此大多都會乘坐商務客位，開支甚巨。酒店及房間級數原則上也是按職級劃分，但據知不少部門為了工作上的小方便，會讓較低級的隨行官員也升格到入住同一酒店，一闊三大，政府財政怎能不見紅？