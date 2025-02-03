貫穿北部都會區各個發展重心的北都公路，經精簡程序、優化走線及善用創新技術等因素後，勘測研究費用將由原本逾11億元，大減四成至約7億元，規劃時間由原來38個月減至25個月。工程項目可做到「提速、提效」，早日惠及市民。在當前財政背景下做到降低成本亦是民心所向，期望可為未來其他政府工程起示範作用。

北都公路全長23公里，位於新界北的東西走向，是北部都會區重要的運輸基礎設施。當中最長和最核心的是7公里長的新田段，政府將優先動工，目標在2036年或以前分階段開通，以配合牛潭尾和新田科技城的運輸需求。正所謂「路通、人通、財通」，北都公路落成後，可大大釋放北都的發展潛力，進一步完善本港跨境客貨運的道路連接，市民和旅客亦可透過更便捷的道路網絡往返內地，促進香港更深入融入國家發展大局。

當局今次引入「雙創新思維」，採用創新推展模式和創新建築技術，並透過精簡程序、採用中央採購等方式大幅壓縮前期勘察研究相關費用和時間，在現時財赤嚴重的情況下，多管齊下減少不必要開支，我歡迎和認同。本港的建造成本長期處於世界前列，其中工人成本約佔整體建造成本的三成到四成，原因之一是本港建造業普遍較依賴人力，同時建築工人老齡化的問題較為嚴重，導致工程需要更長的工時才能完成。我希望當局在保證工程安全的前提下，引入更多創新科技，尤其是一些危險工序，善用更多高科技去取代，從而對工程程序進一步「提速、提效」，令北都的交通網絡早日貫通，以配合區內人口遷入的步伐，真正做到「宜居、宜遊、宜業」。

另外，對於北都未來的交通建設，我認為北都土地充足遼闊，適合進行自動車測試。未來自動駕駛、無人駕駛是大勢所趨，早前立法會已通過《2022年道路交通（修訂）（自動駕駛車輛）條例草案》，為自動車的測試和特定使用制訂合適的規管制度，促進自動車在本港更廣泛應用。我建議當局要提前部署北都的交通線路、基礎設施等，以配合自動車科技的發展趨勢，將北都打造成香港的創新科技發展引擎。

北都公路今次節省成本和時間的經驗，可為本港其他交通基建提供參考。去年政府申請撥款興建沙田T4號主幹路，造價超過68億元，預計6年內落成，當局應研究如何進一步壓縮成本和時間，讓市民盡早受益。無獨有偶，當局去年底宣布，對南港島綫西段放棄原有的重型鐵路方案，採用智慧綠色集體運輸系統。我認為是務實可行的做法，減少隧道路段，提升運輸和成本效益。無論是輕軌、雲巴還是其他交通工具，都要在港進行研究和實地測試後，視乎其經濟效益和便捷程度，選出最具技術可行性和經濟可行性的方案，做到合理分配資源，審慎使用公帑。