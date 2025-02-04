產評：新關稅僅屬引子　中美續討價還價

美國總統特朗普上場不到一個月，即落實向加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，其中中國關稅加徵10%，論加幅少於加、墨，但實際關稅已加至30%，特朗普要為中美年內商討新貿易協議拋出引子，若未能傾出令美國滿意的方案，不排除會再加徵更高關稅。在特朗普首任總統時已交手的中國，對於特朗普2.0再次升級貿易戰已有準備，雙方討價還價，相信最終會達成協議，為兩國和平競合開好局，誰也不想成為輸家！

事實上，美國對貿易夥伴大加關稅，副作用是推高進口物價，激化通脹，令美國人多付鈔票購買物資，通脹風險上升下，高息環境難畫上句號，抑壓消費和投資，從而加大美國經濟衰退甚至滯脹的風險。這個後果全世界都知，特朗普沒道理不曉。故其接受外媒訪問時直言，美國人也許要受苦，但一切是值得付出的代價，顯見特朗普深明關稅措施損人不利己，美國只是以關稅手段來增加貿易談判籌碼，為美國討更大利益。

觀乎特朗普上一任總統任期開打中美貿易戰以來，中國製造業以至整體經濟展現強大韌性，中國續推進國產芯計劃，部分外資廠跑了，但中國汽車工業與精密機械等製造業保持蓬勃發展，就業市場與經濟的變化，至今也是在中國可承受的範圍內。今次美國出招，變化在於中國已非單一「討利」的對象，戰線已擴至加拿大、墨西哥，而歐盟、日本等盟友亦不會有例外。貿易戰不再是中國一國之事，而是涉及各國利益的世界大事。

商人作風的特朗普眼中只有美國利益，別以為是美國盟友就可以討美國利益；至於中國，是特朗普尊重的競爭對手，這次再加10%關稅是為審視中美經貿協議前拋出的「引子」，相信中國亦準備好與美國重新協商出新貿易協議，以換取兩國和平競合。

實際上，美國經濟將要動大手術，包括強化戰略產業、全面提升政府效率、削減龐大財政赤字等，需要有利的外部環境來支持內部調整，將負面影響降至最低。故有理由相信，特朗普不會無視中國經濟持續發展對美國的好處，只是大前提要確保美國保持領導地位。

另方面，特朗普對利率的取態是要求聯儲局繼續減息，但持續加關稅會推高美國通脹，這說明美國打關稅牌只能是短暫之策，圖以加關稅來逼貿易夥伴協商出更有利美國的貿易協議，並以減息來減緩美國債務壓力，吸引資金投資美國，也避免美元過強，讓中國有藉口放手讓人民幣持續貶值，以對沖關稅影響。

大國博弈，一環接一環，前朝拜登花錢團結盟友聯合制華，如今特朗普則要尋求獨贏，只有美國利益優先，其他都屬次要。這個變化說明如今美國的敵人不只是中國，而可能是全世界。悲觀看，世界經濟難有安寧日子；正面看，則有機會為團結非美體系合作給力，進一步減少與美的經貿關係。說到底，公然以霸權敲打討利的作風，必損及美國的超級強國形象。特朗普4年任期好快成過眼雲煙，但美國人須為其極端行徑付出長期而不菲的代價。