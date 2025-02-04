正論：流感殺人勿輕視　併發肺炎速奪命

港人熱門旅遊地點日本，去年底爆發流感，疫情在新春持續肆虐之際，忽然傳出台灣女星徐熙媛（大S）在日本旅遊期間感染流感併發肺炎離世消息。大S不過48歲，相較高風險族群年輕，是否延誤醫治或有其他慢性、隱疾才不幸猝逝？事件引來議論紛紛，真相如何，相信有待進一步了解。然而，感染流感，確實不可輕視，如何防患於未然，或者怎樣避免變重症，又再度引起大家關注。

大S由發病至猝逝，據網上訊息，不過5天。消息稱她1月29日抵達日本箱根，已有咳嗽和哮喘症狀；於30日持續身體不適，在酒店未有外出；至31日叫救護車急診，此時大S的病情已很嚴重。直至2月1日，導遊帶着大S一家到東京都的一家小醫院，但因無法治療，遂轉往大醫院，被診斷為甲型流感，開藥後回酒店，並沒有進一步就醫治療，當日半夜病情急遽惡化，再度送院；2月2日上午7時不治病逝。究竟實況是否如此？是否延誤出事？目前為止，外人不宜諸多忖測。有醫生指出，流感病毒併發肺炎有兩種，其一為病毒直接侵犯所致的病毒性肺炎，病程較快，致死率較高；第二種則是繼發性的細菌性肺炎，為流感破壞身體防衞機制後，細菌趁機入侵所致，採用傳統抗生素可以有效治療。不過，怎說都好，流感高峰期，難免有許多有關流感肆虐，甚至重症的死亡個案流傳。

香港於1月9日已進入新一季流感高峰期，衞生防護中心總監昨日表示，中心在今年首4周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期的127宗為多；其中涉122宗死亡個案，超過七成嚴重或死亡個案均無接種流感疫苗。

本欄上月27日亦提醒大家關注流感高峰期爆發時間長，有可能直至4月才完結，並提醒家長近排兒童感染呼吸道合胞病毒個案增加，若出現合併感染會增加重症風險，提醒家長要觀察子女感染流感後的病徵，特別是抽筋、呼吸困難，出現飲食困難及持續高燒等腦病變的徵兆，切記要第一時間帶子女求醫。事實上，衞生署亦指出，根據2024年1至7月流感季節期間所錄得的31宗兒童流感相關的重症及死亡個案，與接種流感疫苗的關係進一步分析，發現年齡介乎6個月至17歲的群組中，未接種該季疫苗而其後感染流感並出現嚴重併發症或死亡的比率，是已接種疫苗兒童的約3.2倍，而保護效果在年紀較小的兒童中更為明顯，例如在2至5歲群組中，未接種流感疫苗的相關比率是已接種疫苗兒童的約6.4倍。由此可見，接種疫苗是預防季節性流感及其併發症最有效方法之一。

當然，長者及高風險群組人士，亦應接種流感疫苗。皆因同時患上流感與新冠的長者，較大可能出現嚴重併發症和死亡，是以長者不論過往已接種多少劑疫苗，6個月後，亦應適時接種額外加強劑。要相信小心駛得萬年船，切勿掉以輕心而恨錯難返！目前仍是流感高峰期，天氣變幻莫測，早晚溫差大，大家無論外遊或在人多的場所，最好仍是戴口罩、勤洗手，注意個人衞生。從大S的猝逝，希望能儆醒大家切勿輕視流感！