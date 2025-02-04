解放軍東部戰區在春節前夕發布「以武止戈」的新春影片，影片展示了大規模的海空陸軍演習。影片畫面出現一首詩：海空陸火仗吳鈎，如影隨形匯鐵流。以武止戈非好戰，王師德勝寄千秋；背景是一幅台灣地圖，凸顯影片主旨是「堅守使命，捍衞國家主權和領土完整的決心意志」。

解放軍這種以影片及詩詞載志傳意的做法，今年元旦時就有過。當時拍攝的短片是「中國人」，內有去年台海發生的重要事件，包括解放軍兩次大規模軍演——「聯合利劍-2024A」和「聯合利劍-2024B」。解放軍在去年珠海航展上，發布了國產航母及空軍各式先進海空武器，以解放軍的軍力拒止外國軍隊對台海出兵干預完全不在話下，迅速拿下台灣、完成祖國統一完全不在話下，以武止戈完全不在話下。

對於解放軍春節前發布的「備戰影片」，台灣軍方做出了軟弱無力、頗為可笑的回應。他們在春節期間，搞了一場「實彈射擊及戰鬥教練」的操練，亮出的「傢伙」是35毫米、20毫米的高射炮，「以密集火力摧毀進入射擊範圍的靶機」；陸軍方面，則使用MPX衝鋒槍、發射9毫米子彈，每分鐘速射850發。台灣軍方聲稱，他們建構了多層次防空體系，結合強大的電子戰能力與情報支援，有效應對多樣化的空中威脅。

當年「國共內戰」，國民黨軍隊是「飛機加大炮」，共產黨軍隊是「手榴彈加步槍」，結果站在歷史正確一邊、正義一邊，拯救中華民族、解放天下人民而戰的「手榴彈加步槍」，打垮了站在歷史錯誤一邊，為幫助帝國主義、封建主義、慘害中華民族而戰的「飛機加大炮」。如今形勢逆轉，實力顛倒，依舊站在歷史錯誤一邊、以中華民族為敵的台灣當局，以為以弱勝強能打得過解放軍的「飛機加大炮」嗎？為了中國統一、中華民族復興的力量，乃是正義的力量、不可戰勝的力量，而「台獨」分裂集團有甚麼不完蛋的理由呢？