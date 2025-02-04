英國《泰晤士報》刊登題為「我領導台灣八年─—這是我讓特朗普站在我這邊的方式」專訪，內容是蔡英文回憶跟特朗普第一任期的互動，她宣稱以「密切、頻繁且清晰」的溝通，建立良好的聯繫基礎，並在經濟、教育及文化取得實質進展。

這真的是滿紙荒唐言、一把辛酸淚！荒唐的是蔡英文把台灣人都當金魚腦，以為大家都忘記民進黨當年根本大翻車，只能極盡巴結討好。而辛酸的是，蔡英文居然是用這種方式，提醒賴清德只能和她一樣對特氏搖尾乞憐，否則台灣將大禍臨頭。

眾所周知，特朗普第一任參選時，民進黨全黨公開支持的是希拉妮！在選舉結果跌破眼鏡後，才慌忙花大錢透過公關公司和特朗普通上電話，藉此宣傳「台美關係史上最佳」，而美國前副國家安全顧問葉望輝也證實特朗普事後「並不開心」，認為若2024年特朗普再當選，不會再接這樣的電話。事實證明，葉望輝說的一點都沒有錯。

押錯寶的蔡英文，最後靠的是大量對美採購軍事武器，並且在萊豬等問題上對美國大幅讓步，甚至將台積電拱手讓出，才勉強穩住與美國的關係。過去兩蔣、李登輝、陳水扁與馬英九都挺住的底線，到蔡英文時根本蕩然無存，說穿了，蔡英文的所謂「台美關係史上最佳」，就是徹底出賣了台灣利益、甚至讓台海局勢陷入動盪不安，所換來的假象罷了。現在完全不懂國際局勢的賴清德上台，一味內鬥的政治態勢引發美方憂慮，於是透過這種方式點醒賴清德，台灣的生存必須依靠美方的指示，必須以美國的利益為前提，絕對禁止自作主張引爆新一波的危機！但賴清德這樣的水泥腦袋，真的能夠看懂《泰晤士報》這篇專訪的真意嗎？最後恐怕仍是白忙一場而已。