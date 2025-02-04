溫故知新，本欄剛好於一年之前談過應否獎勵「篤灰」問題，強調不論在法、理、情，以至成本效益的角度，政府都應該盡快推出獎勵制度，通過提供經濟誘因，來鼓勵市民舉報濫用公屋行為。政府最初看似不情不願，亦有些閒雜人等聲稱這會破壞居民互信以至影響社會和諧，拖到上個月才正式推出名為「舉報濫用公屋獎」的計劃。

雖然該計劃的獎金最高只有3,000元，其實並不算多，而且要成功促使房屋署出信要求收回單位才算數，但短短3日內仍接獲約200宗舉報。當中肯定有不少是資料不全、不實、重複、道聽途說，甚或純屬揣測，但罪案情報向來都是這樣，只要不是明知屬假資料都提交，意圖陷害某人或刻意浪費當局的調查資源便可。

200宗舉報只要有一宗實屬，以一間新建公屋造價高達97萬元（還未計地價）計算，回報率高達300倍，納稅人絕對有賺冇蝕。更令人鼓舞是，從新聞報道可見，大部分受訪公屋居民都支持有關計劃，最主要是希望維持公道，看不過眼部分鄰居的惡行。若該訪問是在舊樓劏房區進行，支持率應高達100%。

如獎勵計劃試驗成功，當局應從速擴展至其他福利和資助計劃，包括綜援、長生津、學生資助、居屋申請、長者醫療券，以及近年備受爭議的兩元乘車優惠等，目的是減少和懲處濫用行為，將有限的公共資源用於真正有需要的市民身上，從而減輕庫房和納稅人的負擔。

更進一步的做法，是由審計署或效法美國另設「政府效率部」推出獎勵計劃，鼓勵市民舉報政府部門及公營機構內部的濫用公帑、大花筒和偷懶蛇王行為，相信由此省回的公帑開支，肯定高於政府削支計劃的每年1%，滅赤指日可期。