在春節來臨之際，中國人工智能（AI）領域迎來震撼全球的突破，總部位於杭州的AI公司「深度求索」DeepSeek，發布推理模型DeepSeek-R1。論性能，它比肩美國AI龍頭OpenAI的ChatGPT，卻不需太依賴高端晶片。它所帶來的衝擊巨大，甚至被形容為發動了一場AI界的「偷襲珍珠港」。難怪特朗普談到DeepSeek時直言：「是美國AI產業一記當頭棒喝。」

DeepSeek-R1面世後，Google、微軟與Meta等科企高層，均承認其功能極強大。這種成績不僅展示了中國科企在面對外部壓力時的韌性和應變能力，也再次證明科技創新是無法被輕易遏制。

DeepSeek的成功，顛覆長期以來美國在AI領域保持領先的觀點。中國在缺乏頂尖晶片的情況下，能以更低成本開發出媲美美國頂尖水準的AI大模型產品，這說明中國在技術創新和資源運用上的能力。這種進步不僅打破技術封鎖，還為全球AI發展帶來新機遇。

DeepSeek最大一項創新，是成功靠「蒸餾」極小量的數據樣本，大幅提升模型的能力。惟最近有美國官員及企業卻一改之前嘆為觀止的態度，指摘DeepSeek「蒸餾」實質為「盜竊」行為，事實上，「蒸餾」訓練AI大模型的做法，並不等於竊取，反而是行業的一種常見做法。DeepSeek問題從來不是「盜竊」，而是因技術太好遭人眼紅。經此一役，可預想美國未來必定加強對中國AI領域的打壓，就像打壓中國晶片一樣。不過正如中國晶片產業在打壓下仍能穩步崛起，中國AI發展也必會愈走愈快。

與ChatGPT不同的是，DeepSeek可在港免費註冊使用，設有Web版及App版。Web版DeepSeek以寫程式碼、閱讀文件、寫作各種創意內容為強項，亦有深度思考、搜索功能，或上傳文字文件或圖片識別，各行各業都可應用。

DeepSeek為香港帶來前所未有的機遇，其創新成果不僅可助力香港企業的競爭力，還促進各行各業的數碼化轉型。本港的科技發展正處於關鍵時期，特區政府應更重視並進一步支持DeepSeek和類似企業，為他們創造更有利的發展環境。

政府可提供更多政策支持，包括研究進一步稅務優惠和補貼，鼓勵他們投入更多資源進行技術研發。科技人才是科技創新的核心資源，香港應積極培養及吸納人才。AI應是中小學的必修科，也應提升外來人才子女教育配套，並建立大灣區人才引進機制。

特區政府亦應加大力度支持AI初創企業，並與大灣區內地城市合作，建立AI技術共享平台，促進跨境技術交流；推動香港高校與DeepSeek等企業合作，設立AI研究中心，培養本地高端人才，並吸引全球頂尖AI專家來港發展。